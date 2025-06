Metal: Das sind drei wirklich gute Metal-Bands

Das sind meine Lieblings-Metal-Bands. Thrash mich (und gewinne unerträglich viel Ruhm)!

Patrick Toggweiler Folge mir

Mehr «Leben»

«Metal ist zurück». Unter diesem Titel vermeldeten wir kürzlich die zweite Top-Position in den Billboard-Albumcharts einer «Metal»-Band innerhalb weniger Wochen. Der Artikel hatte zugegebenermassen etwas wenig Fleisch am Knochen – dafür eine besonders umständliche Einleitung.

Eins kann man ihm trotzdem anerkennen: Er kreierte über 200 Kommentare – und zwar in alle Richtungen. Daraus leiten wir ab: Das Bedürfnis nach Metal ist gross und für uns damit fast schon Befehl. Vielleicht können wir hier bei watson ja so etwas wie «Metal am Mittwoch» installieren.

Thrash Metal: Auch SpaceX weiss, wie es geht: Video: watson

Aber ich muss euch warnen. Die Kompetenz eines Olli Schulz geht mir ab. Ich mag Metal wirklich von ganzem Herzen, beim Einkaufen beispielsweise oder nach einem *hüstel* anstrengenden *hüstel* Arbeitstag im Bus. Aber ich könnte nicht sämtliche Mitglieder von Sepultura aufzählen – oder mehr als drei Alben von Slayer. Und: Ich mag halt auch die Bee Gees. Oder Hermanos Gutiérrez, Cigarettes After Sex und Highasakite. Bei den Musikstilen bin ich nicht monogam.

Weil ich eben kein Metal-Nerd bin, dürft ihr mich nun zur Sau machen, thrashen – oder wie es früher hiess: «rösten». Und ihr werdet dafür sogar belohnt. Die drei Personen, die den Thrash-Talk am originellsten / besten / lustigsten / brutalsten hinkriegen, erhalten einen Spezial-Badge. Ihr dürft mich dabei mit Dreck bewerfen, den wir normalerweise nicht freischalten. Aber das Ziel bin und bleibe ich. Wer daneben schleudert, wird nicht freigeschaltet.

Die Spielregeln sind klar – und damit ihr noch etwas Munition kriegt, kommen wir nun zu meinen drei aktuellen Lieblings-Metal-Bands.

Necropanther

Extrem nette Jungs aus Denver, die sich selbst nicht ganz so ernst nehmen. Antworten auf E-Mail-Anfragen noch persönlich. Darf man ungeniert unterstützen.

Webseite

YouTube

Insta



Skeletonwhich

Mir scheint, die Band ist auseinandergefallen, ich feiere sie trotzdem weiter.



Homepage (tot)





Ominum

Was sich liest wie ein Schreibfehler, ist eine weniger bekannte Band aus Schweden. Ich mag ihre Soli.

YouTube

Insta



Bonus: Algebra aus Lausanne

Der Name löst bei mir nicht nur gute Gefühle aus. Aber die Musik knallt.

YouTube

Insta

Bandcamp

So. Und jetzt bist du gefragt. Ab in die Kommentare mit deinem Thrash-Talk.