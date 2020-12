Überraschung! Das Deutschschweizer Wort des Jahres 2020 hat mit Corona zu tun

Quiz

Das Wort «chillen» bedeutet, Netflix zu gucken. Es kommt aus der Redewendung «Netflix and Chill».

1. Fangen wir einfach an. Was heisst «chillen»?

2. Easy, oder? Weiter mit dem Jugendwort des Jahres: Was heisst «lost»?

«Lost» ist ein anderes Wort für Lust und wird für sexuelle Aktivitäten verwendet. Etwa so: «Ich habe voll Lost auf dich.»

«Lost» ist eine US-amerikanische Fernsehserie. Dort geht es ums Überleben. Deshalb wird «lost» jugendsprachlich dafür verwendet, wenn man etwas überstanden hat. Etwa nach einer Prüfung: «Ich habe die Prüfung gelost» / «Ich habe die Prüfung überlebt.»

«Lost» heisst übersetzt «verloren» auf Englisch. Man sagt es, wenn man einen Gegenstand verloren hat. Wenn man sein Handy sucht, sagt man beispielsweise: «Mein Handy ist voll lost.»