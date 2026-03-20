Am 4. und 5. September findet das 26. Argovia Fäscht statt.

Kool Savas und Ray Dalton kommen ans Argovia Fäscht

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Die Organisatoren des Argovia Fäschts haben die diesjährigen Headliner bekannt gegeben. Kool Savas, Ray Dalton und Alle Farben werden am Festival auftreten, heisst es in einer Medienmitteilung. Letztes Jahr bestand das Line-Up ausschliesslich aus Schweizer Acts.

Kool Savas: Tritt am Argovia Fäscht 2026 auf. Bild: Murat Aslan

Kool Savas gehört seit 20 Jahren zu den grossen Namen der Deutschrapszene. Ray Dalton ist ein US-amerikanischer Singer-Songwriter mit über vier Milliarden Streams und zwei Grammy-Nominierungen. Alle Farben, bürgerlich Frans Zimmer, stammt aus Berlin und zählt zu den erfolgreichsten Tech-House-Künstlern im deutschsprachigen Raum.

Auch drei bekannte Schweizer Acts werden am Argovia Fäscht auftreten: Baschi, Anna Rossinelli und Naomi Lareine ergänzen das Line-up.

Das Argovia Fäscht fand erstmals im Jahr 1995 statt und wird 2026 zum 26. Mal durchgeführt. Es findet am 4. und 5. September auf dem Flugfeld Birrfeld in der Aargauer Gemeinde Lupfig statt. (nso)

