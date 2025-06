Nationalrat will Vollzug von Ausschaffungen durch Kantone beschleunigen

Anreize brauche es nicht, denn die Kantone würden gesetzlich in der Pflicht stehen. Rückschaffungen scheiterten meist an der Papierbeschaffung. Die Schweiz habe im EU-Vergleich hohe Rückkehr-Raten. Und schliesslich würden Anreize teuer: wenig empfehlenswert bei der angespannten Finanzlage. Der Einwände ungeachtet hiess der Rat die Motion mit 114 zu 74 Stimmen gut.

Bundesrat und Justizminister Beat Jans erklärte, der Bund habe keine Möglichkeit, Wegweisungen durchzusetzen. Das obliege den Kantonen. Wenn diese sich zögerlich zeigten, gebe es seit 2016 Sanktionsmöglichkeiten in der Form gestrichener Fallpauschalen. Durch diese Massnahme habe der Bund seither 30 Millionen Franken weniger ausgegeben.

Motionär Mike Egger (SVP/SG) verlangte am Dienstag im Rat eine bessere Mitarbeit der Kantone bei Ausschaffungen abgewiesener Asylsuchender. Die Ausschaffung sei schliesslich ein zentraler Pfeiler der Asylpolitik. Dabei gebe es aber einen Wildwuchs, und das Staatssekretariat für Migration (SEM) nehme seine Führungsrolle nicht war.

Der Nationalrat will den Vollzug von Ausschaffungen durch die Kantone beschleunigen. Dazu soll der Bundesrat Disziplinierungsinstrumente wie ein Bonus-Malus-System prüfen. Vergeblich verwies Bundesrat Beat Jans auf bestehende Sanktionsmöglichkeiten für Säumige.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wallis will nach Katastrophe in Blatten Klimawandel bekämpfen

Die Katastrophe von Blatten hat am Dienstag den Walliser Grossen Rat beschäftigt. Der Staatsrat kündigte an, in den Kampf gegen den Klimawandel investieren zu wollen.