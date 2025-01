Berner Nationalrat Nause hat Interesse am Mitte-Parteipräsidium

Als Berner könnte er ein Bindeglied zwischen der deutschsprachigen und der französischsprachigen Schweiz sein. Auch sei der Zeitpunkt des Wechsels an der Spitze der Mitte rund zwei Jahre vor den nächsten eidgenössischen Wahlen der richtige. Für einen definitiven Entscheid über eine Kandidatur will er sich noch etwas Zeit geben. (sda)

Der 53-jährige Nause ist seit Dezember 2023 Nationalrat. Bis Ende 2024 gehörte er der Berner Stadtregierung an, während insgesamt 16 Jahren. Acht Jahre lang, von 2001 bis 2008, war er Generalsekretär der damaligen CVP Schweiz. Das Präsidium der Mitte zu übernehmen, sei eine absolut spannende Option, sagte Nause nun.

Der Berner Mitte-Nationalrat Reto Nause zeigt sich interessiert am frei werdenden Mitte-Parteipräsidium. Vor dem definitiven Entscheid über eine Kandidatur brauche er aber noch etwas Zeit, sagte er am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Reto Nause ist seit rund einem Jahr Nationalrat - und will jetzt Mitte-Präsident werden.

Reto Nause ist seit rund einem Jahr Nationalrat - und will jetzt Mitte-Präsident werden.

