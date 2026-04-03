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Erdbeben bei Les Diablerets VD der Stärke 2,8

Erdbeben der Stärke 2,8 bei Les Diablerets VD

03.04.2026, 09:2103.04.2026, 09:21

Bei Les Diablerets VD hat in der Nacht auf Karfreitag die Erde mit einer Stärke von rund 2,8 auf der Richterskala gebebt. Dieses Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) mit.

Auf der Webseite des SED sind alle gemessenen Erdbeben ersichtlich.
Auf der Webseite des SED sind alle gemessenen Erdbeben ersichtlich. Bild: Swiss Seismological Service

Das Beben habe sich um 23.58 Uhr ungefähr 7 Kilometer südöstlich von Les Diablerets ereignet, schreibt der SED in einer automatisierten Mitteilung. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5. (sda)

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quelle: ap/kyodo news / yuta omori
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