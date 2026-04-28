Matthias Bellwald und Franz Ruppen beim Spatenstich für die neue Kantonsstrasse. Bild: keystone

Blatten VS startet Wiederaufbau mit neuer Strasse und Seilbahn

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Elf Monate nach dem Bergsturz herrscht in Blatten VS Aufbruchstimmung. Am Dienstag haben die Arbeiten für die neue Kantonsstrasse zwischen Blatten und Wiler sowie für eine provisorische Seilbahn begonnen. Ziel ist es, den Bewohnerinnen und Bewohnern das Tal nach der Katastrophe wieder dauerhaft zugänglich zu machen.

«Wir wollen die notwendigen Voraussetzungen schaffen, damit in diesem Tal wieder dauerhaft und nachhaltig gelebt werden kann», sagte Staatsrat Franz Ruppen an der Medienkonferenz kurz vor dem ersten offiziellen Spatenstich. «Dafür braucht es zuverlässige, langlebige und sichere Infrastrukturen.»

Mit dem Felssturz vom 28. Mai wurden die Zugänge ins Lötschental stark beeinträchtigt. Die seither errichtete Notstrasse konnte die Verbindung teilweise wiederherstellen, bleibt jedoch Naturgefahren besonders ausgesetzt und ist im Winter nicht befahrbar.

Der Bergsturz bei Blatten VS im Video: Video: youtube/Pomona

Die neue Kantonsstrasse erfüllt damit eine zentrale Anforderung: die ganzjährige und dauerhafte Anbindung des Tals, führte der Vorsteher des Departements für Mobilität, Raum und Umwelt weiter aus. «2026 treten wir nun in eine neue Phase ein – die einer strukturierten, geplanten und nachhaltigen Wiederherstellung.»

Zukunft und Sicherheit

Der Anlass sei «hochsymbolisch», insbesondere da er genau elf Monate nach der Katastrophe stattfindet, und den effektiven Start der Wiederaufbauarbeiten im Dorf markiere. «Für Blatten bedeutet das Zukunft, Hoffnung, Leben und vor allem Sicherheit – es bedeutet, dass Blatten auf gutem Weg Richtung 2030 ist», sagte Gemeindepräsident Matthias Bellwald.

Matthias Bellwald spricht an der Pressekonferenz von Dienstag. Bild: keystone

Die rund 2,8 Kilometer lange Trasse der Kantonsstrasse wurde auf Basis der Gefahrenkarte des Dienstes für Naturgefahren vom November 2025 festgelegt. Sie verläuft auf der gegenüberliegenden Talseite des Kleinen Nesthorns, von dem der Bergsturz ausging.

Der erste Abschnitt der Strasse – und der Bauarbeiten – erfolgt in Wiler. Die Strecke führt hinauf zum Tennbach auf rund 1550 Metern über Meer, bevor sie Blatten erreicht, erklärte Stefan Luggen, stellvertretender Leiter des Amts für Mobilität. Der Anschluss der Achse innerhalb des Dorfes müsse noch im Rahmen der weiteren Planung definiert werden.

Schneller Aufbau wichtig

«Es war uns wichtig, diese Verbindung so schnell wie möglich wiederherzustellen», so Luggen weiter. Es habe verschiedene Varianten gegeben, darunter auch ein Tunnel.

Dieser hätte jedoch Jahre in Anspruch genommen. «Auf einem Teil der Strecke müssen wir die Trümmer vollständig räumen, damit unsere Arbeiter sicher arbeiten können.»

Die Baustelle, die im beschleunigten Verfahren gestartet wurde, ist auf drei bis vier Jahre ausgelegt. Deshalb wurde die Idee einer provisorischen Seilbahn entwickelt, die ab Dezember betriebsbereit sein soll.

Die Anlage umfasst zwei Stationen, drei Stützen sowie zwei Kabinen mit Platz für je acht Personen. Sie dient dem Transport von Personen und Gütern in wenigen Minuten.

Ein Provisorium für drei Jahre

Zudem soll sie eine ganzjährige, zuverlässige Erschliessung gewährleisten, insbesondere wenn die Notstrasse im Winter nicht befahrbar ist. Die Seilbahn soll während rund drei Jahren in Betrieb bleiben, bis die übrigen Zugänge wiederhergestellt sind.

Der Fehrplan für Blatten: Ab 2029 soll wieder ein normales Leben einkehren. Bild: keystone

Der Staatsrat hat Anfang April im Rahmen des Dekrets zu den Ereignissen im Lötschental zwei Verpflichtungskredite gesprochen: 29,7 Millionen Franken für die Strasse sowie 9,3 Millionen Franken für die provisorische Seilbahn.

Lob an den Kanton

Vor den Medien lobte Gemeindepräsident Bellwald das «beeindruckende, schnelle und unkomplizierte Vorgehen» von Kanton und Partnern. Der Wiederaufbau von «Blatten 2030» schreite zügig voran.

Die nächsten Schritte umfassten die Vorbereitung des Dorfgebiets und seiner Umgebung, die Planung von Dorf und Quartieren sowie die Weiterentwicklung der künftigen Wohnzonen, so Bellwald.

Abschliessend sagte er: «Die Kantonsstrasse ist weit mehr als nur eine Strasse im Lötschental. Eine gut ausgebaute Verbindung bedeutet für uns hier im Tal wirtschaftliches Wachstum, Tourismus, eine florierende Landwirtschaft, Arbeitsplätze und vor allem die Möglichkeit, täglich von ausserhalb in unser geliebtes Tal zurückzukehren.» (sda)