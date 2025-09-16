Unterbruch zwischen Effrektikon und Zürich HB

Die Zugstrecke zwischen Zürich HB und Effretikon ist unterbrochen. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE
16.09.2025, 07:5916.09.2025, 07:59
Auf der Strecke Zürich HB und Winterthur kommt es zurzeit zu Störungen. Die Strecke zwischen Zürich Effretikon und Zürich HB ist unterbrochen.
Grund für die Störung ist ein Zug, der die Strecke blockiert. Betroffen sind die Linien der S8, S11 und S23. Laut der «SBB» dauert die Störung voraussichtlich bis 08:45.
Auf der betroffenen Strecke ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen.
+++ Update folgt +++ (nib)
