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Schweizer Zoll entdeckt 270 Kilogramm unverzollte türkische Backwaren

Zoll in Kreuzlingen entdeckt 270 Kilogramm unverzollte türkische Backwaren

30.03.2026, 09:4330.03.2026, 09:43

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben bei einer Kontrolle am Autobahnzoll in Kreuzlingen in einem Fahrzeug mehrere Kartonkisten mit 270 Kilogramm nicht verzollte türkische Backwaren entdeckt.

Zoll findet 270 Kilogramm unverzollte türkische Backwaren in Kreuzlingen
Der Grossteil der Backwaren bestand aus Baklava.Bild: BAZG

Der 44-jährige Fahrzeuglenker musste für die fehlenden Mehrwertsteuer- und Zollabgaben sowie für eine Busse mehrere hundert Franken bezahlen, schrieb das BAZG am Montag in einer Mitteilung. Danach konnte der Mann die Fahrt mit den Backwaren, mehrheitlich Baklava, fortsetzen.

Der Gesamtwert der Backwaren belief sich laut Mitteilung auf 2540 Euro, umgerechnet rund 2336 Franken. Der Mann gab an, dass sie für einen Anlass in der Schweiz bestimmt seien. (dab/sda)

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