Die Polizei hat im Fall der entführten Schweizerin zwei verdächtige Männer festgenommen. Bild: Facebook/Lahore Police Operations Wing

Schweizerin soll in Pakistan entführt worden sein – Polizei nimmt Verdächtige fest

Kurz nach ihrer Ankunft am Flughafen von Lahore ist laut Polizeiangaben eine Schweizer Staatsbürgerin verschwunden. Die Polizei fand sie wenige Stunden später in einem Hotel und nahm zwei Personen fest.

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Die Schweizerin ist gemäss einer Mitteilung der Polizei von Lahore vom Montag mit einem Turkish-Airlines-Flug von den USA nach Pakistan gereist. Kurz nach ihrer Ankunft brach jedoch der Kontakt zu ihren Angehörigen ab.

Wie lokale Medien berichten, meldete ihr nepalesischer Ehemann sie schliesslich als vermisst. Seine Frau habe sich noch gemeldet, nachdem sie gelandet war, dann war sie aber nicht mehr erreichbar. Der Fall wurde von der Polizei als mögliche Entführung behandelt.

Wenige Stunden später wurde die Schweizerin wohlbehalten in einem Hotel entdeckt. Laut den Medienberichten gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau von Betrügern entführt wurde, die sich als Touristenführer ausgegeben hatten. Die Untersuchung läuft noch.

Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen, die in den Fall verwickelt sein sollen.

Auf Anfrage von watson erklärt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, dass man derzeit keine Kenntnis von dem Fall habe. (vro)