gewitterhaft23°
DE | FR
burger
Schweiz
Pakistan

Schweizerin in Pakistan von falschen Touristenführern entführt

Pakistan Lahore Schweizerin entführt Polizei Verdächtige verhaftet
Die Polizei hat im Fall der entführten Schweizerin zwei verdächtige Männer festgenommen.Bild: Facebook/Lahore Police Operations Wing

Schweizerin soll in Pakistan entführt worden sein – Polizei nimmt Verdächtige fest

Kurz nach ihrer Ankunft am Flughafen von Lahore ist laut Polizeiangaben eine Schweizer Staatsbürgerin verschwunden. Die Polizei fand sie wenige Stunden später in einem Hotel und nahm zwei Personen fest.
02.06.2026, 14:2702.06.2026, 14:27

Die Schweizerin ist gemäss einer Mitteilung der Polizei von Lahore vom Montag mit einem Turkish-Airlines-Flug von den USA nach Pakistan gereist. Kurz nach ihrer Ankunft brach jedoch der Kontakt zu ihren Angehörigen ab.

Wie lokale Medien berichten, meldete ihr nepalesischer Ehemann sie schliesslich als vermisst. Seine Frau habe sich noch gemeldet, nachdem sie gelandet war, dann war sie aber nicht mehr erreichbar. Der Fall wurde von der Polizei als mögliche Entführung behandelt.

Wenige Stunden später wurde die Schweizerin wohlbehalten in einem Hotel entdeckt. Laut den Medienberichten gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau von Betrügern entführt wurde, die sich als Touristenführer ausgegeben hatten. Die Untersuchung läuft noch.

Die Polizei hat zwei Verdächtige festgenommen, die in den Fall verwickelt sein sollen.

Auf Anfrage von watson erklärt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten, dass man derzeit keine Kenntnis von dem Fall habe. (vro)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von Wilden entführt und zwangstätowiert: Als die «Tattoo-Ladys» im Zirkus auftraten
1 / 19
Von Wilden entführt und zwangstätowiert: Als die «Tattoo-Ladys» im Zirkus auftraten
Ende des 19. Jahrhunderts kamen die «Sideshows» auf, die amerikanische Version der Schaubuden. Das waren sehr beliebte Beiprogramme von Zirkus- und Jahrmarktsveranstaltungen. bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nach einem Jahr Geiselhaft – Emotionale Videobotschaft von entführtem Buschpiloten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vermisster Baselbieter Rennvelofahrer in Magden AG tot aufgefunden
Ein als vermisst gemeldeter 68-jähriger Rennvelofahrer ist am Montagabend in Magden im aargauischen Fricktal tot aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen schliessen die ermittelnden Behörden eine Dritteinwirkung aus.
Zur Story