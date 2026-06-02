Was man alles so im Uber-Taxi vergessen kann. Bild: Uber

Das sind die kuriosesten Dinge, die Leute im Uber vergessen

Jeder und jede hat schon mal was vergessen. Vielleicht auch im Taxi oder Uber. Kopfhörer, Brillen, Taschen – das sind schon fast die «normalen Dinge», die man so vergisst. Aber es geht auch noch spezieller.

Mehr «Schweiz»

Hast du auch schon mal was im Taxi, Uber oder auch Zug vergessen? Dann bist du nicht alleine. Knapp 7000 Verlustmeldungen erhielten die Uber-Fahrdienste im letzten Jahr. Damit liegt die Schweiz im europäischen Vergleich auf Rang 13 von 16 ausgewerteten Ländern. Von unseren Nachbarländern sind die Leute in Italien (11.), Deutschland (5.) und Frankreich (2.) noch vergesslicher, in Österreich (16.) wird weniger im Uber liegengelassen. Rang 1 belegt hier – in absoluten Zahlen – das Vereinigte Königreich. Was vielleicht auch darauf deutet, dass der Dienst dort am meisten benutzt wird.

Die meisten Verlustmeldungen gingen dabei im Kanton Zürich ein, gefolgt von Genf und Lausanne. Auch Basel und Zug «müssen» noch in die Top 5. Am wenigsten Meldungen verzeichnete Appenzell, Uri und Thurgau. Allerdings gilt hier anzumerken: Uber wird in Zürich, Genf oder Lausanne auch deutlich häufiger benutzt als in Appenzell, Uri oder Thurgau.

Die Bezahlungs- und Arbeitsbedinungen von Uber sorgen auch immer wieder für Proteste. Hier bei einem Streik von Uber- und Taxi-Fahrern im Albisgüetli im Oktober 2025. Bild: keystone

Der «vergesslichste Tag»

Wenig überraschend werden die meisten Gegenstände in den frühen Morgenstunden am Wochenende liegengelassen – dann, wenn nach einer durchtanzten Nacht das Bett ruft. Spitzentag war der Samstag, 29. November 2025 – der Tag nach Black Friday. Vielleicht vergassen einige im Shopping-Rausch auf dem Heimweg, was sie alles neu erwarben.

Der heute publizierte Lost & Found Index von Uber zeigt, dass dabei nicht immer die «erwarteten» Gegenstände liegen bleiben. Es bleibe so ziemlich alles liegen. Zu den am häufigsten vergessenen Gegenständen zählen Handys, Kameras, Taschen, Schlüssel und Portemonnaies. Ebenfalls regelmässig zurückgelassen werden Kopfhörer, Kleidung, Brillen, Reisepässe und Laptops. Komplettiert wird die Liste durch Schmuck, Uhren und Make-up – Dinge, die im hektischen Alltag besonders schnell vergessen gehen.

Doch kommen wir zu den zehn kuriosesten Fundstücken. Auf Rang 1 finden wir eine Silbermedaille einer Schweizermeisterschaft. Leider wird diese nicht genauer beschrieben. Vielleicht gehört sie ja einem HC-Davos-Spieler. Und vielleicht wurde die aus Enttäuschung «extra» vergessen. Kurios auch die Kaffeemaschine oder das Gemälde.

Die 10 kuriosesten Fundstücke:

Silbermedaille einer Schweizermeisterschaft Garagenfernbedienung Musiklautsprecher Kaffeemaschine Autokennzeichen Velobatterie Kreditkartenlesegerät Gemälde Piccolo-Flöte Eine Flasche portugiesischer Portwein

Die verlorenen Gegenstände können mit einer verbesserten Lost-Items-Funktion direkt in der App neu auch mit einer Uber-Fahrt (gegen Bezahlung) direkt nach Hause bestellt werden. Ob die Silbermedaille so zurück zu ihrem ursprünglichen Besitzer oder ihrer Besitzerin kam, ist nicht bekannt. (fox)