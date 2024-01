People-News

Christa Rigozzi verkündet Insta-Auszeit – jetzt ist klar warum

In einem Video auf Instagram verkündete Christa Rigozzi am Dienstagabend, dass «etwas Schlimmes» passiert sei. Aufgrund des Ereignisses müsse sie eine Auszeit nehmen, um «alles zu verarbeiten und zu verdauen». Was genau passiert war, erzählte die Moderatorin und Ex-Schönheitskönigin nicht. Lediglich der Hinweis «irgendwann werde ich es euch sagen», war auf Instagram zu lesen.

Ihre Fan-Gemeinde war in Aufruhr und besorgt – auch wenn Rigozzi betonte, dass es ihr und ihrer Familie gut gehe. «Viel Kraft Euch Vieren!» Unter dem Post waren aber auch genervte Kommentare zu lesen wie: «Ich kann das so nicht ernst nehmen, entweder man sagt alles oder gar nichts.»

Offenbar ein Einbruch

Während sich Rigozzi bislang nicht geäussert hatte, was denn nun vorgefallen sei, erzählte jemand aus dem Umfeld der Familie gegenüber dem Tessiner Newsportal Tio.ch: In Rigozzi Haus in Monte Carasso wurde eingebrochen.

Der Einbruch geschah um die Weihnachtszeit herum – während Christa Rigozzi, Ehemann Giovanni Marchese und die beiden gemeinsamen Kinder in den Skiferien in Zermatt weilten. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. (yam)