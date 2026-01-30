bedeckt
Dominique Grandjean: «Campari Soda»-Sänger der Band Taxi ist gestorben

«Campari Soda»-Sänger Dominique Grandjean ist gestorben

30.01.2026, 11:5130.01.2026, 11:51

Der Schweizer Musiker Dominique Grandjean ist mit 81 Jahren gestorben. Das berichtet SRF.

Dominique Grandjean schrieb den Hit «Campari Soda».
Dominique Grandjean schrieb den Hit «Campari Soda».screenshot: srf

Grandjean machte sich mit der Schweizer Band Taxi einen Namen. Insbesondere das Lied «Campari Soda» wurde hierzulande zum Hit. Dieses wurde 1977 veröffentlicht und erlebte 2006 ein Revival, als es im Rahmen eines Werbespots Popularität erlangte und danach erstmals als Single veröffentlicht wurde. In der Folge erreichte es in der Hitparade bis zu Platz 3.

Video: YouTube/CSR Records

Die Tochter von Grandjean, Renée Grandjean, schreibt in einer Mitteilung: «Immer wieder verstand er es, lakonische, tiefsinnige und poetische Texte brillant mit unvergesslichen Melodien und kühnen Arrangements zu verbinden, die klangen wie niemand sonst».

Noch im Dezember stand Grandjean für Demo-Aufnahmen im Proberaum. Der Plan, im März für weitere Aufnahmen ins Studio zu gehen, hat sich nun zerschlagen. «Das musikalische Oeuvre, das DominiqueGrandjean hinterlässt, ist nicht riesig. Aber es ist sehr, sehr fein», schliesst die Mitteilung.

(dab/her)

Mehr aus der Musikwelt:
