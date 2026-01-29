Politisches Statement: Lady Gaga pausiert Konzert und spricht sich gegen ICE aus
Die Singer-Songwriterin Lady Gaga pausierte am Donnerstagabend in Tokio ihr Konzert, um über die Lage in den USA zu sprechen. Dabei hielt sie eine emotionale Rede und drückte ihr Mitgefühl aus.
Gaga richtete sich auch direkt an die Regierung.
Lady Gaga ist nicht die erste Prominente, die sich gegen die Einwanderungsbehörde ICE ausspricht. Zuletzt machte Bruce Springsteen bei seinem Konzert Stimmung gegen Donald Trump und ICE. Er widmete einen Song der dreifachen Mutter Renee Good, die Anfang Januar in einem Wohnquartier der Grossstadt Minneapolis von einem ICE-Agenten in ihrem Auto erschossen wurde.
Bruce Springsteen macht bei Konzert Stimmung gegen Donald Trump und ICE
Während ihrer Karriere nutzte Lady Gaga ihre Plattform immer wieder, um sich für die LGBTQ+-Community einzusetzen. Auf Tour trug sie unter anderem eine Schärpe in den Farben der Transgender-Flagge und schwenkte diese bei verschiedenen Auftritten.
(emk)
