Politisches Statement: Lady Gaga pausiert Konzert und spricht sich gegen ICE aus

Die Singer-Songwriterin Lady Gaga pausierte am Donnerstagabend in Tokio ihr Konzert, um über die Lage in den USA zu sprechen. Dabei hielt sie eine emotionale Rede und drückte ihr Mitgefühl aus.

In ein paar Tagen werde ich nach Hause zurückkehren und mein Herz schmerzt, wenn ich an die Menschen, die Kinder und die Familien in ganz Amerika denke, die gnadenlos von der Einwanderungsbehörde ICE verfolgt werden. Ich denke an all ihren Schmerz und daran, wie ihr Leben direkt vor unseren Augen zerstört wird. Ich denke auch an Minnesota und an alle zu Hause, die in grosser Angst leben und nach Antworten suchen, was wir alle tun sollten.

Gaga richtete sich auch direkt an die Regierung.

Gute Menschen sollten nicht so hart kämpfen und ihr Leben riskieren müssen, um Wohlbefinden und Respekt zu erlangen. Und ich hoffe, dass unsere Regierung zuhört. Ich hoffe, ihr hört uns zu, wenn wir euch bitten, euren Kurs schnell zu ändern und Gnade für alle Menschen in unserem Land zu zeigen.

Lady Gaga ist nicht die erste Prominente, die sich gegen die Einwanderungsbehörde ICE ausspricht. Zuletzt machte Bruce Springsteen bei seinem Konzert Stimmung gegen Donald Trump und ICE. Er widmete einen Song der dreifachen Mutter Renee Good, die Anfang Januar in einem Wohnquartier der Grossstadt Minneapolis von einem ICE-Agenten in ihrem Auto erschossen wurde.

Bruce Springsteen macht bei Konzert Stimmung gegen Donald Trump und ICE Video: watson/lucas zollinger

Während ihrer Karriere nutzte Lady Gaga ihre Plattform immer wieder, um sich für die LGBTQ+-Community einzusetzen. Auf Tour trug sie unter anderem eine Schärpe in den Farben der Transgender-Flagge und schwenkte diese bei verschiedenen Auftritten.

