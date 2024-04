Hier kam es am Samstagabend zu einem Gewaltverbrechen: Hauptbahnhof Zürich. Bild: Shutterstock

Polizeirapport

Mann am Zürcher HB bei Gewaltdelikt schwer verletzt

Bei einem Gewaltdelikt am vergangenen Samstagabend im Hauptbahnhof Zürich ist ein Mann schwer verletzt worden. Eine Person wurde verhaftet.

Kurz nach 21 Uhr attackierte ein 31-jähriger Marokkaner im Hauptbahnhof unvermittelt einen 88-jährigen Schweizer. Dabei erlitt das Opfer Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden, wo sich die Verletzungen als schwer herausstellten. Der mutmassliche Täter wurde von Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Wie ein Sprecher der Kapo Zürich gegenüber watson sagt, waren keine Waffen im Einsatz. Es habe sich um «Körpergewalt» gehandelt.

Ob es einen Zusammenhang gibt mit der Falschmeldung des Instagram-Kanals «Szene isch Züri», kann der Sprecher gegenüber watson nicht sagen. Er schliesst jedoch aus, dass Schüsse gefallen sind. «Szene isch Züri» hatte am Montag eine Falschmeldung verbreitet, in welcher es hiess, am HB sei jemand erschossen worden.

Die genauen Umstände der Tat sind noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und der Kantonspolizei Zürich. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Festgenommenen ein Strafverfahren eröffnet. Das Zwangsmassnahmengericht hat inzwischen Untersuchungshaft angeordnet. (cma)