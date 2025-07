In Sursee LU wird auf der Luzernstrasse Tempo 30 eingeführt

Auf der Luzernstrasse in Sursee LU wird die Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert. Dies soll den Strassenlärm reduzieren, den Verkehrsfluss verbessern und die Sicherheit erhöhen.

Die Luzernstrasse ist eine Gemeindestrasse 1. Klasse. Die kantonale Abteilung für Verkehr und Infrastruktur habe die Geschwindigkeitsreduktion zwischen der Gemeindegrenze zu Oberkirch und der Abzweigung Badstrasse angeordnet, teilte die Stadt Sursee am Donnerstag mit. Sie trete in Kraft, sobald die Signale aufgestellt seien.

Gemäss der Mitteilung sind die Sichtverhältnisse auf der Strasse bei den Grundstückerschliessungen schlecht. Für ein sicheres Velofahren ist die Strasse zu schmal. Als weitere Gründe für eine Temporeduktion genannt wurden die Lärmbelastung, der Schadstoffausstoss und der Verkehrsfluss.

Die Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sei die zweckmässigste Lösung, hiess es in der Mitteilung. Dies hätten unabhängige Gutachten bestätigt. Ein Ausbau der Strasse wäre nur mit grösseren Eingriffen in die angrenzenden Grundstücken möglich. Eine Neugestaltung der Strasse sei aber in Planung. (sda)