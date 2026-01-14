In Sevelen SG tot aufgefundener Mann tötete zuvor Eltern und Schwester

Polizeirapport

4 Tote in Sevelen SG und Vaduz: Mann hatte zuvor Eltern und Schwester getötet

Der 41-jährige Liechtensteiner, der am Morgen des 24. Dezember am Rheinufer in Sevelen SG tot aufgefunden worden ist, hat zuvor in einer Wohnung in Vaduz seine Eltern und seine Schwester erstochen. Das teilte die Liechtensteiner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Die drei in einer Wohnung in Vaduz tot aufgefundenen Personen seien alle in der Nacht auf den 24. Dezember mit mehreren Messerstichen getötet worden. Aufgrund der Fundorte der drei Leichen sei davon auszugehen, dass sie in verschiedenen Räumen der Wohnung und auch in zeitlichen Abständen angegriffen und tödlich verletzt worden seien.

Gemäss eines früheren Berichts der Liechtensteiner Landespolizei handelte es sich bei den Opfern um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter und die 45-jährige Schwester des Liechtensteiners.

Der am Rheinufer tot aufgefundene Mann war ein leitender Mitarbeiter der Gemeinde Triesen FL. Er sei wenige Tage zuvor wegen Unregelmässigkeiten in der Gemeindekasse suspendiert worden. (rbu/sda)