Die drei in Vaduz FL tot aufgefundenen Personen wurden erstochen

Mehr «International»

Die drei am 24. Dezember in einer Wohnung in Vaduz FL tot aufgefundenen Personen sind durch Messerstiche ums Leben gekommen. Das teilte die Liechtensteinische Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Nach dem Fund der Leiche am Rheinufer, wurden die drei weiteren Leichen am Nachmittag in einer Wohnung gefunden. (Symbolbild) Bild: keystone

Die Ermittlungen zur Täterschaft, zum Tathergang, zu den Hintergründen und zum Motiv seien noch im Gange, hiess es in der Mitteilung weiter. Darin war von einer «komplexen Ausgangslage» die Rede.

Nach dem Fund der Leiche eines 41-jährigen Liechtensteiners am Morgen des 24. Dezembers am Rheinufer in Sevelen SG fand die Polizei in einer Wohnung in Vaduz am Nachmittag drei weitere Tote.

Laut der Landespolizei handelte es sich dabei um den 73-jährigen Vater, die 68-jährige Mutter und die 45-jährige Schwester des Liechtensteiners. Die Obduktionen der vier Toten wurden am Institut für Rechtsmedizin in St. Gallen vorgenommen.

Bei dem am Rheinufer tot aufgefundenen Mann handelt es sich laut einer früheren Mitteilung der Landespolizei Liechtenstein um einen leitenden Mitarbeiter der Gemeinde Triesen FL. Er sei wenige Tage zuvor wegen Unregelmässigkeiten in der Gemeindekasse suspendiert worden. (sda)