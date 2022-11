Polizeirapport

45-jährige Frau in St. Gallen dreimal von eigenem Auto überrollt

Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden von der Polizei geklärt. Bild: KEYSTONE

Eine 45-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmittag in St. Gallen gleich dreimal von ihrem eigenen Fahrzeug überrollt worden. Die Frau wurde schwer verletzt und musste durch die Rettung ins Spital gebracht werden.

Die Frau hielt ihren Wagen um 13 Uhr an der Lehnstrasse in der Stadt St. Gallen an. Sie stieg bei laufendem Motor aus, um vermutlich etwas auszuladen, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Freitag mitteilte.

Was danach genau geschah, ist trotz mehrerer Zeugen noch unklar. Das Auto rollte in der Steigung rückwärts. Die Frau stellte sich hinter das Fahrzeug und versuchte dieses aufzuhalten. Nach einigen Metern kam sie jedoch zu Fall und wurde vom Auto überrollt.

Das Auto rollte weiter - rund 40 Meter rückwärts - und kollidierte mit einem anderen Personenwagen, der am Strassenrand parkiert war. Anschliessend setzte sich das Fahrzeug wieder vorwärts in Bewegung und überrollte die Frau ein zweites Mal, wie es im Communiqué weiter hiess. Als das Auto gegen einen Randstein fuhr, rollte es erneut rückwärts. Die Frau wurde ein drittes Mal überrollt.

Erst dann kollidierte das Fahrzeug mit einem Holzzaun und kam zum Stillstand. Die 45-Jährige wurde schwer verletzt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls werden von der Polizei geklärt. Das Auto wurde sichergestellt und abgeschleppt. (cpf/sda)