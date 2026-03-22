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Diego Garcia: Benjamin Netanjahu ruft Länder zu Teilnahme am Krieg auf

Nach Angriff auf Diego Garcia: Netanjahu ruft Länder zur Teilnahme am Iran-Krieg auf

22.03.2026, 14:2222.03.2026, 14:22

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat weitere Länder dazu gedrängt, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschliessen. «Sie haben eine interkontinentale ballistische Rakete auf Diego Garcia abgefeuert», sagte Netanjahu bei einem Besuch in der israelischen Wüstenstadt Arad, in der am Samstagabend eine iranische Rakete eingeschlagen und schwere Zerstörungen angerichtet hatte.

«Sie haben jetzt die Kapazität, tief nach Europa vorzudringen.»
Benjamin Netanjahu

Der Iran hatte nach Angaben des Staatsfernsehens am Samstag zwei ballistische Raketen auf einen von Grossbritannien und den USA gemeinsam genutzten Militärstützpunkt auf der Insel Diego Garcia abgefeuert. Der Stützpunkt liegt etwa 4000 Kilometer südöstlich der iranischen Küste.

«Sie haben jetzt die Kapazität, tief nach Europa vorzudringen», sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. Der Iran habe schon europäische Länder wie Zypern angegriffen. Mit der Blockade der für den Welthandel wichtigen Strasse von Hormus versuche Teheran zudem, «die gesamte Welt zu erpressen».

Netanjahu ruft Länder zum Handeln auf

Netanjahu fragte: «Welchen weiteren Beweis brauchen Sie noch, dass dieses Regime, das die ganze Welt bedroht, gestoppt werden muss?» Es sei an der Zeit, «dass die Staats- und Regierungschefs der übrigen Länder sich anschliessen», sagte Netanjahu, ohne dabei konkrete Staaten zu nennen. Einige bewegten sich bereits in diese Richtung, «aber es ist mehr nötig». Es gehe um die «Sicherheit der ganzen Welt», sagte der Regierungschef.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte vor knapp einer Woche eine deutsche militärische Beteiligung am Schutz von Öltankern in der Strasse von Hormus abgelehnt und den Kurs von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Die Nato sei ein Verteidigungs- und kein Interventionsbündnis, sagte Merz in Berlin. Die USA und Israel hatten am 28. Februar Angriffe gegen den Iran begonnen. Teheran reagierte mit massiven Raketenangriffen auf Israel und andere Länder in der Region. (sda/dpa)

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Swen Goldpreis
22.03.2026 14:45registriert April 2019
Achnöö... Nachdem der vom internationalen Gerichtshof angeklagte Kriegsverbrecher schon die USA in einen ruinösen illegalen Angriffskrieg geschwatzt hat, glaubt er, das auch noch mit Europa tun zu können.

Ich hätte da einen anderen Vorschlag: Wie wäre es mit einer Gleichbehandlung aller Länder, die einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg starten? Wie wäre es, die gleichen Sanktionen, die gegen Russland gelten, auch hier anzuwenden?
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Lienat
22.03.2026 14:48registriert November 2017
Habe ich das richtig verstanden? Nachdem der Iran nun die Möglichkeit hat, Europa direkt anzugreifen, soll Europa dem Iran nun auch noch einen Grund liefern, das auch zu tun?
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Garp
22.03.2026 14:43registriert August 2018
Bibi hat Europa aich nicht gefragt, ob er und die USA diesen Krieg eröffnen sollen und nun will er alle mithineunziehen.
Dass die Strasse von Hormus besetzt wird, war vorauszusehen. Sie haben sich verschätzt.
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