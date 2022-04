Raiffeisen-Prozess: Mit Pierin Vincenz muss in der Schweiz ein Grossbankchef sühnen

Das ist gut so. Gut ist aber auch, dass sich Gerichte nun auch intensiv mit den Fehlern von Bankchefs auseinandersetzen müssen. So bleiben Behauptungen wie jene von Vincenz er habe sich stets «mit Herzblut» für die gute Entwicklung der von ihm geführten Firmen eingesetzt nicht einfach im Raum stehen. (saw/aargauerzeitung.ch)

Das Zürcher Obergericht mag die Erwägungen die das Bezirksgericht in der 500 Seiten starken, noch unveröffentlichten Urteilsbegründung zu Papier gebracht hat anders gewichten – möglicherweise zu Gunsten der Beschuldigten. Aber die umfang- und detailreiche Vorlage aus der ersten Instanz, die sich mitunter auf eine 360 Seiten starke Anklageschrift stützt, wird auch in die Arbeit der Oberrichter einfliessen.

So gesehen ist das Urteil ein Novum für die Schweiz, das vielleicht sogar noch über die Grenzen hinaus Schule machen könnte. Noch sind die Urteile gegen Vincenz und seine sechs Mitbeschuldigten nicht rechtskräftig. Aller Voraussicht nach wird auch der zweite Hauptbeschuldigte, der Zürcher KMU-Berater Beat Stocker, in die Berufung gehen. Er ist zu vier Jahren Haft verurteilt und hat mit einem Rekurs viel zu gewinnen.

Dass das Gericht überhaupt in die Lage kam solche simplen Erklärungs- und Rechtfertigungsversuche zu hinterfragen dürfte auch viel mit der Qualität der Anklage zu tun haben. Offenbar haben die Staatsanwälte in Zürich aus den herben Niederlagen der vergangenen Jahre ihre Lehren gezogen und auch gegen Wirtschaftsgrössen wie Pierin Vincenz ein Erfolgsrezept gefunden.

Trotzdem drängt sich der Vergleich mit dem aktuellen Raiffeisen-Urteil auf. So genau wie in diesem Fall hat in der Schweiz noch nie ein Gericht die Fehltritte eines Grossbankchefs unter die Lupe genommen. «Es war ein Versehen», musste Vincenz zugeben, als er vom Gericht gefragt wurde, weshalb er 2015 auch das Flugticket seiner Lebenspartnerin von Amsterdam nach Dubai als geschäftliche Auslage durch die von ihm geführte Raiffeisen-Bank bezahlen liess. Mangelnde Erfahrung sei der Grund gewesen, weshalb Vincenz seine private Beteiligung am Bezahlterminaldienstleister Commtrain dem von ihm selbst präsidierten Aduno-Verwaltungsrat nicht offenlegte und so einen Millionengewinn aus der späteren Übernahme kassierte.

Gewiss, der Vontobel-Fall lässt sich mit dem Raiffeisen-Fall nicht direkt vergleichen. So wenig wie das fahrlässige Geschäftsgebaren der Finanzbranche das in Krisenzeiten immer wieder zum Vorschein kommt und zeigt, wie gut manche Banken darin sind Gewinne zu privatisieren und Verluste zu sozialisieren.

Hüben wie drüben musste sich die Öffentlichkeit mit der Binsenwahrheit begnügen, dass nicht alles was nach einem kriminellen Vergehen aussieht auch ein solches ist. Die kolossalen Fehlleistungen, welche sich die internationale Kreditwirtschaft und die direkt mit ihr verbundenen Branchen in der Finanzkrise geleistet hatten, mussten die geschockten Steuerzahler nolens volens als Ausdruck von kollektiver Gier und Dummheit hinnehmen, für die es keinen Straftatbestand gibt.

Seit jenen Jahren ist viel passiert. Die Finanzkrise brachte weltweit vermeintlich sichere Banken ins Wanken. Weltweit wurden Steuergelder zur Sicherung des globalen Finanzsystems investiert. Ackermann hat seinen guten Ruf als visionärer Architekt einer globalen deutschen Grossbank längst verloren. In der Schweiz schrammte die UBS haarscharf am Abgrund vorbei. Die Orgien aus dem grossen High-Noon der Finanzbranche liegen der Credit Suisse heute noch schwer auf dem Magen. Kein ehemaliger Chef dieser Banken wurde jemals zur Verantwortung gezogen – mindestens nicht im strafrechtlichen Sinn. Dasselbe gilt auch für den weltgrössten Finanzplatz, die USA .

«Das Urteil ist falsch, wir werden in Berufung gehen», liess Vincenz seinen Verteidiger Lorenz Erni ausrichten. Der Verurteilte schenkte den vor dem improvisierten Gerichtssaal wartenden Fotografen und Kameraleuten kein Lächeln mehr wie noch vor drei Wochen. Keine Spur von jener «Arroganz der Mächtigen», wie sie der frühere Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann 2004 zur Schau getragen hatte, als er noch vor Beginn des Mannesmann-Prozesses in die Linsen der Kameras strahlte und seine Finger medienwirksam zum Victory-Zeichen reckte.

«Ich bin mir bewusst, dass ich Fehler gemacht und übertrieben habe. Aber nie habe ich mit dem Vorsatz gehandelt Raiffeisen oder Aduno zu schädigen.» Mit diesem scheuen Versöhnungsversuch hatte sich der frühere Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz Ende März, am letzten Tag des Strafprozesses gegen ihn und sechs Mitbeschuldigte, von der grossen Bühne verabschiedet. Der ehemalige CEO, der sich zu besseren Zeiten mit der Auszeichnung schmücken durfte, der einzige in der breiten Schweizer Öffentlichkeit beliebte Bankmanager zu sein, strahlte nach acht langen und bisweilen zermürbenden Verhandlungstagen immer noch viel Zuversicht aus.

