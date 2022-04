3 Jahre und 9 Monate Gefängnis: Bezirksgericht spricht Vincenz schuldig

Das Gericht hat am 11. April folgendes Urteil gefällt:

Das Vefahren gegen Peter Wüst wird definitv eingestellt.





Pierin Vincenz ist bei den Spesen schuldig der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung sowie der mehrfachen Urkundenfälschung.

Freigesprochen wird er bei den privaten Auslagen bei den Reisen nach London, Marrakesch, New York und Teneriffa.





Pierin Vincenz ist bei den Unternehmenstransaktionen schuldig des Betrugs, des versuchten Betrugs, der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Privatbestechung.

Freigesprochen wird er von den Vorwürfen des gewerbsmässigen Betrugs und der ungetreuen Geschäftsbetreuung in diversen Punkten.





Beat Stocker ist bei den privaten Auslagen schuldig der ungetreuen Geschäftsbesorgung.

Stocker ist bei den Unternehmenstransaktionen schuldig des Betrugs, des versuchten Betrugs, der mehrfachen ungetreuen Geschäftsbesorgung und der Privatbestechung.

Freigesprochen wird er wie Vincenz in einzelnen Punkten bei den Transaktionen von GCL, Arena Thun und Commtrain.

Der Mitbeschuldigte Andreas Etter ist schuldig in den meisten Punkten. Er war Mitgründer von Investnet.





Schuldsprüche mit teilweisen Freisprüchen gibt es auch für Ferdinand Locher und Stéphane Barbier-Mueller.





Einen Freispruch gibt es für Christoph Richterich, den kleinsten Fisch unter den Angeklagten.