Jungfraubahn-Gruppe erreicht wieder Millionen-Marke

Millionen-Marke erreicht: Jungfraubahn-Gruppe erholt sich von der Krise

Die Jungfraubahn-Gruppe hat sich im Jahr 2023 weiter spürbar von der Corona-Krise erholt. Erstmals seit Ausbruch der Pandemie kamen wieder über 1 Million Besucher auf das Jungfraujoch. Der Start in die Wintersaison verlief zudem historisch gut.

Insgesamt wurden letztes Jahr 1'007'000 Gäste auf das Jungfraujoch befördert. Das sind 61 Prozent mehr als im noch immer stark von der Pandemie beeinträchtigten Vorjahr. Zum Rekordjahr 2019, als es letztmals mehr als eine Million Besucher waren, fehlen nur noch 4,6 Prozent.

Der Start in die Wintersaison 2023/24 verlief dem Unternehmen zufolge zudem «erfreulich». Seit dem Saisonstart am 2. Dezember war der Wintersportbetrieb durchgehend offen. Bis zum Jahresende registrierte die Jungfrau Ski-Region 207'800 sogenannte «Skier Visits». Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 28 Prozent und ist der beste Start in eine Wintersaison der Geschichte. (sda/awp)