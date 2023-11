Störung im Bahnhof Luzern: Bahnverkehr eingeschränkt +++ Problem auch in der Romandie

Pendler in Luzern brauchen heute Morgen viel Geduld: Der Bahnverkehr im Bahnhof Luzern ist eingeschränkt, schreiben die SBB. Der Grund dafür sei eine technische Störung an der Bahnanlage.

Der Verkehr im Bahnhof Luzern stockt (Archivbild.) Bild: keystone

Es ist mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen. Wie lange die Störung andauert, ist noch unklar. Die SBB wollen so rasch als möglich weiter informieren.

Auch in der Romandie stockt der Schienenverkehr: Der Bahnverkehr im Bahnhof Renens VD war am Donnerstagmorgen aufgrund einer technischen Panne vollständig unterbrochen. Die Zugstrecken von Lausanne nach Genf und in Richtung Yverdon-les-Bains VD waren davon betroffen, wie die SBB mitteilten.

Die Strecke zwischen Yverdon-les-Bains und Morges VD waren nicht betroffen, hiess es in der Mitteilung vom Donnerstagmorgen weiter. Betroffen waren neben S-Bahnen auch die Inter-City-Züge IC5 und IC1 sowie der Interregio IR90.

Die Einschränkungen dauern voraussichtlich bis am Freitagmorgen um 01.00 Uhr, wie der Webseite der SBB zu entnehmen war. (sda)