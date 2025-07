Bundesrat will keine Fragen von Praktikanten beantworten

Die BMWs bleiben für rund 100'000 Kilometer und fünf Jahre bei den Bundesräten. Anschliessend werden sie während weiterer sieben Jahre Staatsgästen zur Verfügung gestellt und in den letzten drei Jahren zur Fahrausbildung genutzt. Danach werden sie schliesslich ausser Dienst gestellt. (leo)

Bereits 2023 wurden drei solche Modelle in die Bundesflotte aufgenommen.

Bereits 2023 wurden drei solche Modelle in die Bundesflotte aufgenommen. Bild: BMW

Das Elektrofahrzeug BMW i7 ist beim Bund bereits im Einsatz. Die Bundesräte Albert Rösti, Guy Parmelin und die mittlerweile zurückgetretene Bundesrätin Viola Amherd wurden 2023 damit ausgestattet. Zwei der drei beschafften Fahrzeuge mussten damals innert einer Woche wieder in die Werkstatt, wie «20 Minuten» weiter schreibt.

Wofür werden die Autos gebraucht? «Das VBS betreibt für die gesamte Bundesverwaltung einen Pool an Repräsentationsfahrzeugen. Diese Fahrzeuge werden bei offiziellen Anlässen, Staatsbesuchen etc. eingesetzt», sagt Lea Ryf, Sprecherin von Armasuisse, weiter zur Zeitung.

Bundesrat Albert Rösti steigt in Bern aus seinem «Repräsentationsfahrzeug».

Bundesrat Albert Rösti steigt in Bern aus seinem «Repräsentationsfahrzeug». Bild: keystone

