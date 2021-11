Auf der Strecke Winterthur–St.Gallen geht nichts mehr – Störung auf Ost-West-Achse

Mann fährt in Langnau BE mit Auto in Einkaufszentrum und stirbt

In Langnau im Emmental BE ist am frühen Mittwochmorgen ein Automobilist mit seinem Fahrzeug in den Eingangsbereich eines Einkaufszentrums geprallt. Dabei kam er ums Leben. Der Unfall ereignete sich noch vor der Öffnung des Zentrums.