Brand im Hafen von Pfäffikon SZ zerstört drei Boote

So rüstet sich Kloten für den Kampf gegen den Japankäfer

Der Japankäfer sorgt in Kloten gerade für Aufruhr. Am Donnerstag beginnt die Bekämpfung des gefrässigen Insekts. Wir zeigen euch, wie dabei vorgegangen wird.

Auf einem Parkplatz ganz in der Nähe des Bahnhofs Kloten trafen sich am Donnerstagmorgen jede Menge Journalisten und Journalistinnen. Das Thema der Stunde: der Japankäfer. Das gebietsfremde Insekt hat sich in den letzten Tagen und Wochen ausgebreitet, wie auch watson berichtete. Damit der Schaden in Kloten minimiert und vor allem auch die Ausbreitung auf die restliche Deutschschweiz verhindert werden kann, muss er schnell getilgt werden.