Todesfall vom Juli im Gefängnis Liestal geklärt

Gefängnis Liestal Bild: so.ch

Die Umstände und die Hintergründe eines Todesfalls von Anfang Juli im Gefängnis Liestal sind geklärt. Der 30-jährige Häftling hat sich in seiner Zelle erhängt, wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Der Verstorbene befand sich als Beschuldigter in einem Tötungsdelikt in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Am 27. Februar war in Ziefen BL eine 60-jährige Frau erschossen worden.

Eine Obduktion des Leichnams sowie eine toxikologische Untersuchung hätten zusammen mit der vorgefundenen Situation in der Zelle ergeben, dass sich der Häftling mit einem Textilstück erhängt habe, heisst es. Eine Fremdeinwirkung könne ebenso klar ausgeschlossen werden wie eine Pflichtverletzung der Betreuungspersonen.

Das Untersuchungsverfahren wurde gemäss Communiqué eingestellt. Ebenso das Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Ziefen. (aeg/sda)