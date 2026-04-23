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«Ich habe ein Leben» – Mattea Meyer über ihre Erschöpfung und Politik-Pause

Nina Bürge Folge mir

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Die SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin, Mattea Meyer, hat sich eine Auszeit von fünf Monaten genommen. Der Grund dafür war eine Erschöpfung, also zog sie, wie sie selbst sagt, die Notbremse.

Am Mittwochabend war Mattea Meyer zu Gast im «TalkTäglich» bei «TeleZüri». Dort sprach sie über ihre Erschöpfung. Das sagt Mattea Meyer über die bisher schwerste Zeit ihres Lebens:

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Jetzt sei die SP-Politikerin bereit, sich wieder auf die Politik zu konzentrieren und dort weiterzumachen, wo sie im Dezember aufgehört hatte. Mattea Meyer und Cédric Wermuth führen die SP seit 2020 in einem Co-Präsidium. (nib)