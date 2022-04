Anne Hathaway flucht in neuem Werbespot mit Roger Federer auf Schweizerdeutsch

Schweiz Tourismus hat es wieder getan: für einen Werbespot Roger Federer und eine Hollywoodgrösse engagiert. Diesmal durfte Anne Hathaway dabei helfen, die Schweiz als Tourismusort zu vermarkten.

«No one upstages the Grand Tour of Switzerland»: So lautet das Motto der neuen Kampagne von Schweiz Tourismus. Niemand würde der grossen Tour durch die Schweiz die Show stehlen – nicht einmal Oscarpreisträgerin Anne Hathaway und Tennis-Champ Roger Federer.

Im Werbespot mit den beiden geht es denn auch darum, dass die Schweiz in einem Werbefilm den beiden Berühmtheiten die Show stiehlt. Gemeinsam mit dem Filmteam schauen sich Federer und Hathaway das fertige Produkt an: Malerische Berge, wunderbare Seen und imposante Schlösser werden gezeigt – nur die beiden Protagonisten, die extra aufwendige Szenen gedreht hatten, spielen kaum eine Rolle. Sie wurden praktisch herausgeschnitten oder werden nur als zwei kleine Punkte gezeigt.

Der Spot in voller Länge:

Darüber regen sich Federer und Hathaway daraufhin gemeinsam auf – die Schauspielerin spricht dabei sogar zwei Wörter Schweizerdeutsch (Federers «chum jetze!» und «mischt»). Hathaway gibt Federer die Schuld daran, dass er sie für diesen Werbespot überredet hatte. Und Federer ist nach dem De-Niro-Spot ein zweites Mal daran gescheitert, Star eines Films zum Schweizer Tourismus zu werden.

Die Arbeit mit Hathaway habe Roger Federer laut einer Mitteilung von Schweiz Tourismus viel Spass gemacht. Ausserdem habe sie sich mit seiner Schauspielerei sehr geduldig gezeigt:

«Es war ein absolutes Privileg für mich, Zeit mit einem weltweiten Superstar wie Anne Hathaway zu verbringen. Ich war nervös angesichts ihres hohen schauspielerischen Niveaus. Aber sie gab mir viele Tipps und könnte nicht netter gewesen sein. Sie hat mir sehr geholfen und war auch sehr geduldig mit meinen Schauspielkünsten.» Roger Federer

Federer, Hathaway und Schweiz-Tourismus-Direktor Nydegger. Bild: Schweiz Tourismus

Auch Hathaway schwärmte – von der Schweiz: Vor dem Dreh sei sie mit ihrer Familie in den Schweizer Bergen gewesen. «Natürlich war es schön, aber auch die Leute waren so höflich, nett und rücksichtsvoll – und tatsächlich sehr pünktlich!», so die Oscarpreisträgerin.

Martin Nydegger, Direktor von Schweiz Tourismus, zeigt sich ebenfalls zufrieden mit dem Werbespot. Ob dieser auch so erfolgreich wird wie der vor rund einem Jahr erschienene mit Robert De Niro, wird sich weisen. Damals wurden mit dem Werbeclip Rekorde gebrochen: Beim «YouTube Cannes Ads Leaderboard», das die zehn weltweit beliebtesten Werbevideos des Jahres listet, rangierte der Kurzfilm auf Platz 7. (lak)