Marco schickt Nico zum «Platzgen» – und dieser findet seine Passion

In dieser Folge «Schweiz Vereint» darf Nico zum Platzgen. Falls ihr euch jetzt gerade fragt, was das ist, so seid ihr nicht allein. Auch Nico wusste es nicht. Und das, obwohl die Wurfsportart notabene hauptsächlich in seinem Kanton gespielt wird – in Bern. Trotz seiner Unkenntnis hatte er aber innert kurzer Zeit den Dreh raus, auch mithilfe des amtierenden Schweizer Meisters im Platzgen, Stephan Glauser. Und danach wollte er gar nicht mehr weg.

Gegründet wurde der Verein bereits vor 40 Jahren und bis heute sind drei der Gründungsmitglieder aktiv. Die über 20 Mitglieder spielen einmal in der Woche auf ihrem eigenen Platz in Hettiswil. Das Ziel beim Platzgen ist es, die Platzge aus Stahl aus 17 Meter Distanz möglichst nahe an einen in Lehm befestigten Eisenstock zu werden.

