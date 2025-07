Gleitschirmpilot hängt neun Stunden lang an Baum

Ein Gleitschirmpilot hat am Freitag in Oberägeri ZG fast neun Stunden lang in einer Baumkrone ausharren müssen. Er überstand den Vorfall unverletzt.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Samstag mitteilten, hatte der 59-jährige Pilot am Freitagmittag auf der Ramenegg mit seinem Gleitschirm abgehoben. Plötzlich habe er an Höhe verloren, hiess es in der Mitteilung. Er sei abgestürzt und in 25 Meter Höhe in einer Baumkrone hängen geblieben.

Gleitschirmpilot hängt neun Stunden lang an Baum. bild: zuger polizei

Der Verunfallte kontaktierte seine Gleitschirmkollegen. Diese versuchten, ihn zu bergen, scheiterten aber, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit. Gegen 19 Uhr hätten sie schliesslich die Rettungskräfte alarmiert. Spezialisten der Zuger Feuerwehr hätten den Verunfallten gegen 21 Uhr auf den Boden holen können.

Die Feuerwehren von Oberägeri und Zug waren mit insgesamt 32 Angehörigen an den Unfallort ausgerückt. Dazu kamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdiensts und der Zuger Polizei. (sda)