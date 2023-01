Freundin während Stunden geschlagen und bedroht – Freiheitsstrafe gegen 38-jährigen Mann

Es stehe Aussage gegen Aussage, sagte die Verteidigerin, die ausser für die Betäubungsmitteldelikte Freisprüche forderte. «Wie oft in Beziehungsfragen dürfte die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen.» Das mutmassliche Opfer habe einen Hang zu Übertreibungen.

«Ich hatte ein kleines Problem mit dieser Frau,» sagte der Beschuldigte am Donnerstag vor Gericht. Die Situation habe sich entwickelt. «Wir hatten beide Stress und es kam zu einem Streit zwischen uns», so der Mann. Es stimme nicht, dass er sie mit dem Schirm oder mit dem Messer geschlagen habe.

Die Aussagen der Geschädigten seien glaubhaft, sagte die Staatsanwältin vor Gericht. Die Versionen des Beschuldigten ergäben keinen Sinn. Die DNA des Mannes habe an den Hautabrieben der Geschädigten festgestellt werden können. Sein Vorgehen sei sehr grausam gewesen. «Allenfalls würden wir über einen anderen Tatbestand sprechen, wenn die Geschädigte nicht vom Balkon gesprungen wäre», so die Staatsanwältin. Die Opfervertreterin fordert eine Genugtuung von 5000 Franken.

Die Frau geriet in Todesangst und versuchte zu fliehen. Da die Haustüre verschlossen war, soll sie sich mit einem Sprung vom Balkon aus 3,5 Meter Höhe in den Garten gerettet haben. Die Frau erlitt mehrere Quetschwunden, Prellungen und Hautabschürfungen.

Danach zog der Beschuldigte die Frau an den Haaren in die Küche. Während rund drei Stunden schlug er die Frau laut Anklage unter anderem mit Arbeitsschuhen mit einer Stahlkappe. Er habe ihr gedroht, die Fleischzange zu holen und ihr die Finger abzuschneiden sowie die Zähne kaputtzumachen. Ausserdem bedroht er sie mit einem rund 30 Zentimeter langen Messer und einer Pfanne mit heissem Öl.

Weil dem Mann nicht passte, dass seine Freundin für sich und ihren Sohn eine eigene Wohnung suchte, soll es zum Streit gekommen sein. Die Schilderungen der Ereignisse in der Wohnung des Beklagten füllen vier Seiten in der Anklageschrift.

Florence Fischer moderiert neu die «Tagesschau» von SRF

Inland-Redaktorin Florence Fischer wird Moderatorin der «Tagesschau» von SRF. Sie wird am Mittag und am Vorabend durch die Sendung führen. Sie folgt auf Penelope Kühnis.

Florence Fischer wird neu ab Februar am Mittag und am Vorabend die «Tagesschau» moderieren. Dies teilte das Schweizer Radio und Fernsehen SRF am Mittwoch mit. Bis anhin arbeitete Fischer in der Inlandredaktion von SRF. Als Moderatorin übernimmt sie die Nachfolge von Penelope Kühnis, die auf eigenen Wunsch hinter die Kamera wechselt. Kühnis war über zehn Jahre «Tagesschau»-Moderatorin.