Soll ich im 2026 auf Sex und Dating verzichten?

Es gibt gute Gründe, dem ganzen Zirkus den Rücken zu kehren und im neuen Jahr zölibatär zu leben.

Im 2025 lief, was Frauen, Dates und Sex angeht, eher viel. Verglichen mit anderen Jahren. Aber es lief auch viel schief. Lara? Das Unicorn? Nun Sandrine? Dazwischen die Frau in der Abstellkammer? Der Sauna-Sex im Zelt? Ich meine: Hat sich das gelohnt?

Nein, werdet ihr sagen. Denn ich bin ja nun wieder zurück auf Feld 1. Keinen Schritt weiter. Kein Bisschen klüger.

Übrigens, an alle, die nur wegen der Kommentare hier sind: Ich bin auch nur wegen der Kommentare hier. Meist amüsiere ich mich. Manchmal nervt ihr mich.

Aber ich weiss ja auch, wie viele Leute diese Texte lesen und die Kommentarschreiberlinge sind nur ein winziger Bruchteil davon. Ihre Meinung ist also nicht "die Meinung der gesamten Community". Das wäre eine wilde Hochrechnung.

Aber an dieser Stelle: Danke für eure Treue im 2025!



Aber, nun müssen wir stark sein, denn: Eventuell wird diese Kolumne 2026 eine ganz andere Richtung einschlagen. Mehr Tiefgang. Mehr Philosophieren. Mehr Meta-Ebene. Vielleicht lebe ich nämlich im neuen Jahr zölibatär. Gibt Promis, die das tun. Lenny Kravitz zum Beispiel. Ob es stimmt, weiss ich jetzt nicht, aber hat er mal in einem Interview gesagt.

Was fürs Zölibat sprechen würde:

Ich muss bei Dates keine Gespräche mehr führen, warum ich keine Beziehung will. Ich habe keine bescheuerten Streits, wie ich sie mit Lara hatte, ob wir offen oder zu oder mit Unicorn oder halb-exklusiv oder auf der Suche nach einem Dreier sind. Ich muss generell weniger diskutieren. Heisst: mehr freie Zeit. Vielleicht ein neues Hobby anfangen? Ich spare Geld, weil ich weniger ausgehe, keine Dates zum Essen einlade, keine Drinks mehr spendiere. Ich muss mich nicht mehr entschuldigen, wenn ich eine Nachricht tagelang nicht beantworte. Liebe Frauen, das ist nicht böse gemeint, muss auch nicht überinterpretiert werden, aber ich kann doch nicht 24/7 aufs Handy schauen! Ich habe ein Leben neben dem Handy! (Haha.) Ich muss keine öden Konversationen mehr auf Datingapps führen. Ich würde auch Bildschirmzeit reduzieren, weil ich nicht mehr swipen muss. Das ist gut für die Augen. Hirnleistung. Alles. Ich muss keine Kondome mehr kaufen. Keine STD-Tests mehr machen. Auch hier würde ich Geld sparen. Ich muss mich nicht durch langweilige Abende quälen, wenn die Frau von der Datingapp nicht mal halb so spannend ist, wie sie aussieht. Ich habe bestimmt weniger oft einen Kater, sprich weniger Samstage oder Sonntage sind im Arsch, weil ich nicht mehr im Club bleibe, um zu schauen, «ob noch was geht». Ich wäre also gesünder und reicher. Entspannter und erholter.

Also: Soll ich 2026 zölibatär leben?

Ich habe noch ein paar Tage um es mir zu überlegen und werde eure Meinungen bei meiner Entscheidungsfindung berücksichtigen. (Haha.)

Rutscht gut, liebe Community, wir lesen uns wieder im neuen Jahr!

So long,

Ben

