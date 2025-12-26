meist klar-1°
Basler Boxerin Gabi Timar holt sich den Weltmeistertitel

epa12613224 Gabriela Timar (L) of Switzerland and Marina Loreto of Japan in action during a women&#039;s WBO world championship atomweight fight at the Boxing Day 2025 event in Bern, Switzerland, 26 D ...
Der Kampf um den WM-Titel hinterliess Spuren bei Gabi Timar (links).Bild: keystone

«Balboa» kam, sah und siegte: Gabi Timar holt mit gebrochener Nase den WM-Titel

Am Boxing Day holt die Baslerin Gabi Balboa Timar den Weltmeistertitel. Die 39-Jährige setzt sich gegen Marina Loreto nach umkämpften zehn Runden durch.
26.12.2025, 20:1226.12.2025, 20:12
Sarah Leupi / ch media

Der Berner Kursaal ist prall gefüllt, die Spannung steigt: Nicht etwa aufgrund des Stephanstags, sondern aufgrund einem der wohl speziellsten Tage für die Basler Boxerin Gabi Timar. Der 39-Jährigen bot sich die Chance, den WM-Titel zu holen, den bislang noch keine Schweizerin errungen hat. Beim Erklingen des Gongs zur ersten Runde des Boxkampfes gegen Marina Loreto um 18.30 Uhr galt für die 39-Jährige demnach nur etwas: der Kampf um den Weltmeisterinnentitel.

Dass die gebürtige Rumänin mit dem Kampfnamen «Balboa» überhaupt an diesem Kampf teilnehmen konnte, wechselte sie sogar in eine tiefere Gewichtsklasse. Im Atomgewicht (bis 46,2 kg) wurde zugleich der Titel frei, weil die amtierende Weltmeisterin Tina Rupprecht im Oktober ihre Schwangerschaft und gleichzeitig ihr Karriereende verkündete. Dies öffnete Timar den Weg, um den wohl grössten Titel ihrer Karriere zu holen.

Ein Kampf, der Spuren hinterliess

Mit der motivierenden Stimme aus dem Boxfilm «Rocky» laufen Gabi Timar und ihr Team den Gang zum Ring: «Immer weitermachen», erklingt aus den Boxen. Dies schien auch das Motto von Timar im heutigen Kampf gewesen zu sein. Bereits nach der ersten Runde war klar, dass der Kursaal mit Timar-Fans gefüllt ist: Immer wieder erklingt aus dem Publikum «Gabi, Gabi, Gabi». Und diesen Schwung nimmt Gabi Timar auch in ihren Boxkampf: Gabi überzeugt mit ihrer flinken Art, wartet die Schläge von Loretto geduldig ab, ist jedoch im richtigen Moment bereit.

Nach der sechsten Runde kassierte Timar einen Schlag ins Gesicht und bricht sich dabei ihre Nase. Blutüberströmt kämpft die gebürtige Rumänin weiter, lässt sich nicht unterkriegen. Nach kurzer Pflege macht «Balboa» das, was sie am besten kann: Weitermachen.

Gabriela Timar of Switzerland, left, celebrates after winning the WBO world championship atomweight fight against Marina Loreto of Japan, at the Boxing Day meeting in Bern, Switzerland, Friday, Decemb ...
Timar kann sich feiern lassen.Bild: keystone

Der Gürtel bekommt ein Ehrenplatz

Nach zehn Runden war es so weit, der WBO-Titel wurde in der Schweizer Hauptstadt ernannt: Um 19:05 Uhr kürte sich Gabi «Balboa» Timar zur Weltmeisterin. 98:92, 95:95, 97:93 Punkte vergaben die Punkterichter zugunsten von Timar: Die 39-Jährige schafft somit den Exploit und bezwingt die Japanerin Marina Loreto im Atomgewicht. Der Sieg von Timar versetzt nicht nur das Publikum in Hochstimmung, sondern auch ihr ganzes Team: Das Strahlen von Gabi Timar und ihrem Trainer Angelo Gallina ist bis in die Ränge zu erkennen. «Ich habe geschwitzt, geblutet für diesen Titel. Danke, dass wir heute Abend Geschichte geschrieben haben», äussert sich «Balboa» nach der Übergabe des Gürtels.

Joshua schlägt Influencer Jake Paul k. o.: «Dauerte etwas länger»

Auch Angelo Gallina kann es kaum fassen: «Sie hat die Balboa-Geschichte nochmals neu geschrieben», schwärmt ihr Trainer. Timar: «Er ist einfach mein Engel», schwärmt die Weltmeisterin und ehrt Gallina am Ende des Tages mit dem gerade erhaltenen Gürtel. Ein Weihnachtsabend der anderen Art.

