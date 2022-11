Freundin zu Tode geprügelt – 25-Jähriger vor Gericht in Mels SG

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren und eine Busse. Der Mann habe den Tod seiner Freundin in Kauf genommen. Der in der Schweiz geborene und aufgewachsene Somalier soll zudem für sieben Jahre des Landes verwiesen werden. (aeg/sda)

Am Abend des 23. Februar 2019 prügelte der Mann wie schon öfter in der gemeinsamen Wohnung auf seine Freundin ein. Die Schweizerin starb noch vor Ort. Die Rechtsmediziner stellten an der Leiche zahlreiche Verletzungen verschiedenen Alters fest, die teils bleibende Schäden verursacht hatten.

Ein heute 25-jähriger Mann soll 2021 seine 22-jährige Freundin zu Tode geprügelt haben. Vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland in Mels SG hat er sich am Mittwoch unter anderem wegen vorsätzlicher Tötung und Körperverletzung zu verantworten.

Die unlustige Fussball-WM in Katar in 21 lustigen Memes

Datenschutz in Katar: Wer an die WM reist, soll ein Zweit-Natel nutzen

Wer an die Fussball-WM reist, soll ein Zweit-Handy nutzen. Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte des Bundes warnt vor Datenschutz-Risiken.

Die Abhörlustigkeit des Staates Katar ist schon länger bekannt und dürfte den Fussballfans spätestens in diesen Tagen bekannt geworden sein. So erklärte der Schweizer Sport-Moderator Roman Kilchsperger vergangene Woche in einem Interview mit dem Magazin Persönlich: «Irgendwann drückt man dann auch ok, dass man während des Aufenthalts geortet und kontrolliert werden darf. Geht für mich in Ordnung.»