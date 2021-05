Schweiz

St Gallen

46-jähriger Insasse tot in St. Galler Gefängnis aufgefunden



Bild: KEYSTONE

In einem Untersuchungsgefängnis in St. Gallen ist am Freitag ein 46-jähriger Häftling tot aufgefunden worden. Der Syrer hatte sich laut Angaben der Polizei am frühen Nachmittag das Leben genommen.

Der Mann befand sich den Behörden zufolge seit elf Tagen im Gefängnis an der Neugasse. Er sass wegen Verdachts auf Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft. Laut Polizei bestanden beim Mann zuvor keine gesundheitlichen oder psychischen Auffälligkeiten.

Dem Gefangenen wurde um 12.15 Uhr das Essen in die Zelle gegeben. Zwei Stunden später antworte er auf eine Anfrage über die Gegensprechanlage nicht. Bei der Kontrolle der Zelle wurde er leblos aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Inhaftierten feststellen. Dieser hatte sich mit einem Gebetstuch erhängt. (sda)

Lass dir helfen!

In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143,

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147,

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.Tel 143, www.143.ch Tel 147, www.147.ch

