Schweinestall in Gossau SG steht in Flammen

Der Brand in einem der beiden Ställen konnte laut der Kantonspolizei mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden. Das angrenzende Wohnhaus sei zurzeit nicht betroffen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen gebe es keine verletzen Personen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Die ausgerückten Rettungskräfte konnten einen Teil der beiden Ställe in Vollbrand antreffen, so die Kantonspolizei.

In Gossau St. Gallen stehen zwei Schweineställe in Vollbrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte. Aus kilometerweiter Entfernung kann man eine grosse schwarze Rauchsäule über dem Gebäude sehen.

In Gössau SG stehen zwei Schweineställe in Vollbrand.

Ein junger Bär ist im Unterengadin unterwegs

Im Unterengadin ist wieder ein Bär unterwegs. Das junge Bärenmännchen tappte im Schweizerischen Nationalpark in eine Fotofalle und hinterliess später Spuren im Unterengadin.

Wie der Nationalpark am Mittwoch auf seiner Facebookseite schrieb, fanden Parkwächter zuerst in der Ofenpassregion Spuren im Schnee. Am 2. Mai tappte das Tier dann in eine Fotofalle, als es durch die Parkwildnis trottete. Laut dem Nationalpark ist auf dem Bild klar erkennbar, dass es sich um ein junges Männchen handelt. Später sei das Jungtier weitergezogen.