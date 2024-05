In Gossau SG stand ein Schweinestall in Vollbrand.

Schweinestall in Gossau SG brannte lichterloh – Hunderte tote Tiere befürchtet

Mehr «Schweiz»

In Gossau im Kanton St. Gallen stand am Mittwochabend ein grosser Schweinestall in Vollbrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen bestätigte. Ein zweiter in unmittelbarer Nähe sei nicht vom Feuer, dafür aber von starker Rauchentwicklung betroffen gewesen. Kurz nach 17 Uhr habe eine Person den Brand im Bereich Höfrig der Polizei gemeldet.

1500 Schweine in den Ställen

Der Brand konnte mittlerweile unter Kontrolle gebracht werden, so die Kantonspolizei. Zudem habe sich die Rauchentwicklung reduziert. Ein Teil des Daches sei eingestürzt und der Stall sei komplett ausgebrannt.

Gemäss Auskunft der Besitzer befinden sich rund 1500 Schweine verschiedenen Alters in den Ställen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die Schweine im brennenden Stall nicht überlebt haben. Der Sachschaden belaufe sich laut der Kantonspolizei auf mehrere hunderttausend Franken.

Der zweite Stall war vom Feuer nicht direkt betroffen, allerdings zog die starke Rauchentwicklung aufgrund des Windes auch in diesen Stall. Dem Stall konnte vorerst durch Entlüfter der Feuerwehr frische Luft zugeführt werden. Anschliessend konnte die Stromversorgung wiederhergestellt werden und die Lüftungen des Stalles wieder in Betrieb genommen werden. Bei den darin befindenden Tieren bestehe noch eine Überlebenschance.

Löscharbeiten aufgrund von Wasserknappheit schwierig

Das angrenzende Wohnhaus sei zurzeit nicht betroffen. Es gebe keine verletzen Personen – alle Personen hätten den Stall selbstständig und unverletzt verlassen.

Die Löscharbeiten dauerten lange an – aufgrund von Wasserknappheit gestalteten sich diese schwierig. Es mussten Wassertransportleistungen erstellt werden.

Im Einsatz standen nebst mehreren Patrouillen und Fachspezialisten der Kantonspolizei St. Gallen die Feuerwehr mit rund 100 Angehörigen sowie vorsorglicherweise der Rettungsdienst mit medizinischem Fachpersonal. Die Einsatzkräfte wurden unterstützt durch Tierärzte sowie Fachpersonen für Tiere.

Die Brandursache ist bisher noch nicht klar.