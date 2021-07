Schweiz

Strasse

Stau vor Gotthard-Nordportal: 7 Kilometer – über eine Stunde anstehen



Auch am Sonntag ist vor dem Gotthard-Nordportal viel Geduld gefragt: Am Mittag erreichte der Stau zwischen Erstfeld und Göschenen eine Länge von 11 Kilometern, aktuell sind es noch 7 Kilometer. Dies bedeutet einen Zeitverlust von 1 Stunde und 15 Minuten, wie der TCS auf Twitter meldete.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Amsteg und Göschenen 7 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 15 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 18, 2021

Bereits am Samstag war es vor dem Gotthard zu langen Wartezeiten gekommen. Am Samstagnachmittag wuchs die Blechlawine auf der Autobahn in Richtung Süden zwischenzeitlich auf 15 Kilometer an. Die Wartezeit betrug bis zu zweieinhalb Stunden. (rst/jaw/sda)

