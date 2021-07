Schweiz

Ferienbeginn im Aargau und Zürich sorgt für Staus vor dem Gotthard



Der Beginn der Schulferien in den Kantonen Zürich und Aargau hat am Wochenende für lange Schlangen am Flughafen und Staus vor dem Gotthardtunnel gesorgt. Am Samstag war die Blechlawine vor dem Nordportal auf 15 Kilometer angewachsen, ein Rekord seit Beginn der Corona-Pandemie.

Das bedeutete einen Zeitverlust von bis zu zweieinhalb Stunden, wie der TCS twitterte. Auch am Sonntag mussten sich die Reisenden gedulden. Allerdings wuchs die Schlange nur noch auf zehn Kilometer an - mit einer Wartezeit von einer Stunden und 40 Minuten. Die Staus lösten sich jeweils erst gegen Abend auf.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Zürich lag am Wochenende zwar noch immer um gut die Hälfte tiefer als vor der Corona-Krise. Dennoch stieg das Passagieraufkommen im Vergleich zu den Vorwochen deutlich.

Der Flughafen erwartet in der Sommerferienzeit zwischen 40'000 bis 55'000 Passagierinnen und Passagiere pro Tag, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Zum Vergleich: Vor der Corona-Pandemie waren es an Spitzentagen in den Sommerferien bis zu 110'000 Passagiere pro Tag gewesen.

Der Flughafen Genf erwartete am Samstag 30'300 Passagiere, am Sonntag 30'000 und am Montag 29'600, wie eine Sprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das entspricht 50 bis 55 Prozent des Passagieraufkommens von 2019, also vor der Corona-Pandemie. (sda)

