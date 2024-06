Wolodymyr Selenskyj und Viola Amherd nach dem Abschlussplenum auf dem Bürgenstock. War die Konferenz erfolgreich? Bild: keystone

Die Ukraine-Friedenskonferenz ist Geschichte: Die wichtigsten Punkte

Während zwei Tagen fand auf dem Bürgenstock die «Hochrangige Konferenz zum Frieden in der Ukraine» statt. Über hundert Staaten nahmen an dem Gipfel teil. Die wichtigsten Punkte in der Übersicht.

Wer hat an der Konferenz teilgenommen?

Insgesamt nahmen hundert Delegierte, entsandt von 92 Staaten und acht Organisationen, an der Bürgenstock-Konferenz teil.

160 Staaten waren zur Konferenz eingeladen worden, davon erschienen Vertretungen aus 92 Staaten schliesslich zum Gipfel. Anwesend waren 57 Staats- und Regierungschefs sowie Minister und Ministerinnen aus 29 Ländern. Sechs Staaten schickten diplomatische Vertretungen.

Die Schweiz wurde an der Konferenz von Bundespräsidentin und Verteidigungsministerin Viola Amherd sowie Aussenminister Ignazio Cassis vertreten.

Auch acht Delegierte von Organisationen nahmen am Gipfel teil, darunter Entsandte des EU-Parlaments, des Europäischen Rates und der Europäischen Kommission.

Ins Gewicht beim Friedensgipfel fiel unter anderem die fehlende Unterstützung der Brics-Staaten, zu denen neben Russland auch Brasilien, Indien, China und Südafrika gehören. China und Russland waren nicht auf den Bürgenstock gereist, Russland hatte nach abschlägigen Äusserungen keine Einladung erhalten. Brasilien, Indien und Südafrika waren da, kamen aber nicht mit ihren Staats- oder Regierungschefs.

Was wurde besprochen?

Das übergreifende Ziel der Bürgenstock-Konferenz war, einen Friedensprozess in der Ukraine anzustossen. Eine möglichst breite Abstützung der Friedensbemühungen sollte ein Signal aussenden.

Inhaltlich standen drei Themen im Zentrum des Ukraine-Gipfels, zu denen ein gemeinsames Verständnis errungen werden sollte: die nukleare Sicherheit, die Ernährungssicherheit und die humanitäre Dimension (unter anderem der Austausch von Kriegsgefangenen oder die Rückführung von Kindern). Ein weiteres Ziel war die Vorbereitung des nächsten Schrittes, nämlich eine Beteiligung Russlands am Friedensprozess.

Besprochen wurden diese Themen einerseits im Plenum, aber auch in Arbeitsgruppen, die sich den drei Themen annahmen.

Was wurde beschlossen?

Das Resultat der zweitägigen Konferenz ist eine gemeinsame Abschlusserklärung, das Joint Communiqué, das von 84 Staaten unterzeichnet wurde.

Die grosse Mehrheit der Teilnehmenden der Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock NW haben zum Abschluss des Treffens eine Beteiligung «aller Parteien» an einem Friedensprozess gefordert. Uneinig blieben sie jedoch in den Kernfragen, wann und wie genau Russland einbezogen werden sollte.

Konsens bestand unter den Gipfelteilnehmenden auch bei der Sicherung von Atomanlagen, beim Schutz von Handelsschiffen und Hafenanlagen in der Ukraine und für einen Gefangenenaustausch und die Freilassung von verschleppten ukrainischen Kindern und Zivilisten.

Keine Einigung erzielten die Staaten dagegen bei Einbezug Russlands in einen künftigen Friedensprozess. Worte zu einer Folgekonferenz fanden sich in der Schlusserklärung keine. Hier seien «weitere Schritte» nötig, sagte Amherd nach Abschluss des zweitägigen Gipfels vor Medienschaffenden auf dem Bürgenstock.

Wie geht es jetzt weiter?

In einem nächsten Schritt soll es darum gehen, breitere Unterstützung für den Friedensprozess zu mobilisieren und eine Folgekonferenz unter Beteiligung von Russland abzuhalten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nannte einen russischen Truppenabzug als Bedingung für die Aufnahme von Friedensverhandlungen. «Russland kann morgen mit uns Verhandlungen beginnen, ohne auf etwas zu warten, wenn es sich von unseren rechtmässigen Territorien zurückzieht.»

Nach Ansicht von Selenskyj könnte auf die erste Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock bald ein zweites Treffen folgen. Entsprechende Vorbereitungen würden nur Monate und nicht Jahre dauern, sagte Selenskyj. Einige Staaten hätten bereits ihre Bereitschaft signalisiert, Gastgeber eines solchen Gipfels zu sein.

Voraussetzung für eine Teilnahme Russlands an Friedensgesprächen sei, dass sich Moskau zur Uno-Charta bekenne, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Weg zu einem gerechten und andauernden Frieden brauche Zeit. Auch Aussenminister Ignazio Cassis äusserte sich optimistisch. Eine zweite Konferenz mit Russland zu organisieren, sei möglich.

Konkrete Angaben machte am Sonntag nur der kanadische Premierminister Justin Trudeau. Er kündigte eine Aussenministerkonferenz an für Massnahmen gegen die humanitäre Katastrophe im Kriegsgebiet.

War die Konferenz erfolgreich?

Bundespräsidentin Viola Amherd sprach bei der abschliessenden Pressekonferenz von einem Erfolg der Konferenz. Auch Aussenminister Ignazio Cassis betonte, er sei überrascht vom Erfolg des Gipfels.

Politische Kommentatoren schätzen den Erfolg unterschiedlich ein, die NZZ schreibt beispielsweise, dass die politische Substanz der Konferenz dürftig sei, da keine grundlegend neuen, konsensfähigen Friedensmodelle erarbeitet worden seien und dass die wirtschaftliche und militärische Unterstützung der Ukraine zur Friedensbildung wichtiger sei.

