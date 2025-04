Die SVP schickt Ueli Bamert ins Rennen um den Zürcher Stadtrat

Nicht mehr antreten werden Stadtpräsidentin Corine Mauch und André Odermatt (beide SP) sowie Filippo Leutenegger (FDP). Die Wahl findet am 8. März 2026 statt. (sda)

Die Nominierung erfolgte einstimmig, weitere Kandidaturen gab es nicht, wie die SVP Stadt Zürich am Dienstagabend mitteilte.

Soll für die SVP in den Stadtrat: Ueli Bamert.

Soll für die SVP in den Stadtrat: Ueli Bamert.

