Fliegender Wechsel

Dominic Zwerger wechselt nach Biel +++ Aberg bleibt bei den ZSC Lions, Andreoff geht

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Aberg bleibt bei den ZSC Lions, Andreoff geht

Der Schwede Pontus Aberg bleibt bis zum Ende der laufenden Saison bei den ZSC Lions. Der Kanadier Andy Andreoff dagegen läuft nicht mehr für die Zürcher auf.

Gemäss Mitteilung ziehen die Lions die Option in dem zum Jahresende auslaufenden Vertrag mit Aberg und verlängern die Zusammenarbeit mit dem 32-jährigen Stürmer bis zum Ende der aktuellen Meisterschaft. Mit dem im Sommer aus Novosibirsk gekommenen Andreoff wird die bis zum Ende der nächsten Saison gültige Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.

Abergs Engagement war als Reaktion auf die Verletzung von Andreoff zustande gekommen. Der Skandinavier, der früher für die Rapperswil-Jona Lakers und den EHC Kloten spielte, absolvierte bisher 30 Partien für die Lions und erzielte dabei 16 Skorerpunkte. (riz/sda)

Zwerger ab nächster Saison bei Biel

Wie von Eismeister Zaugg am Wochenende angekündigt, verstärkt sich der EHC Biel auf kommende Saison mit Dominic Zwerger. Der österreichische Internationale verpflichtet sich für vier Jahre.

Zwerger wechselt erstmals innerhalb der National League seinen Arbeitgeber. Der 29-jährige Stürmer bestreitet derzeit mit dem HC Ambri-Piotta seine neunte Saison. (riz/sda)

Servette holt 38-jährigen Kanadier

Der HC Genève-Servette verpflichtet einen 38-jährigen NHL-Veteranen. Der kanadische Stürmer Derick Brassard unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie der Genfer Klub mitteilt.

Brassard bestritt in 16 Saisons in der nordamerikanischen Profiliga 1131 Matches, wobei er 240 Tore und 373 Assists verzeichnete. 2016 wurde der Québécois mit Kanada Weltmeister.

2023 gab Brassard aufgrund einer Knöchelverletzung seinen Rücktritt, nach der vollständigen Genesung kam er nun auf diesen Entscheid zurück und überzeugte er mit seinem Lebenslauf die Verantwortlichen von Genève-Servette. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de

Julien Sprunger beendet seine Karriere

Julien Sprunger beendet seine Eishockey-Karriere nach der laufenden Saison, wie der HC Fribourg-Gottéron am Montagabend mitteilt. Der 39-jährige Captain des Teams spielt seit 2002 für Fribourg-Gottéron, seinen 2026 auslaufenden Vertrag wird er nicht verlängern.

Sprunger hat 1149 Spiele im Trikot von Fribourg absolviert und dabei 810 Skorerpunkte erzielt. In der laufenden Saison traf der Stürmer bereits fünf Mal, hinzu kommen neun Assists. «Mein Entscheid ist in Ruhe gefallen», wird Sprunger in der Mitteilung des Vereins zitiert. «Wir wollen den Rest der Saison alles geben, um so weit wie möglich zu kommen.»

Ganz verlieren wird Fribourg-Gottéron Sprunger nicht. Wie der Verein schreibt, wird er dem Klub in einer neuen Funktion erhalten bleiben. (vro/sda)

Bild: keystone

Simic zurück in Lausanne

Stürmer Axel Simic kehrt auf die kommende Saison zum Lausanne Hockey Club zurück. Der 26-Jährige unterschrieb am Genfersee einen Vierjahres-Vertrag, wie der letztjährige Qualifikationssieger mitteilt.

Der Freiburger debütierte 2017 bei Lausanne in der National League und landete dann via ZSC Lions und Davos bei Kloten. In der Saison 2023/24 hatte er mit 18 Toren und zehn Assists seine beste Phase, aktuell steht er nach 23 Spielen bei fünf Toren und vier Assists. (ram/sda)

Bild: keystone

Mika Henauer ab nächster Saison in Genf

Der HC Genève-Servette verstärkt sein Kader mit Blick auf die kommende Saison, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, mit Mika Henauer. Der Verteidiger hat sich für zwei Jahre verpflichtet.

Der 25-jährige Henauer hat die Nachwuchsstufen bei seinem Stammverein SC Bern durchlaufen und für den Klub während vier Saisons auch in der National League gespielt. Zwischenzeitlich ist er auf Leihbasis auch für den SC Langenthal und den EHC Basel in der Swiss League und für den EHC Kloten aufgelaufen. Mit den Rapperswil-Jona Lakers steht der Berner in seinem zweiten Vertragsjahr. (nih/sda)

Bild: keystone

Finnischer Stürmer für den EHC Biel

Der EHC Biel ergänzt sein Kader mit dem Finnen Niko Huuhtanen. Der 22-jährige Flügelstürmer hat sich bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Huuhtanen wechselt aus Nordamerika ins Seeland. In Übersee hat er bei den Syracuse Crunch, dem Farmteam der NHL-Franchise Tampa Bay Lightning, unter Vertrag gestanden. (abu/sda)

Zach Sanford bis 2028 bei Lugano

Der HC Lugano und der amerikanische Stürmer Zach Sanford verlängern den Ende Saison auslaufenden Vertrag um zwei Jahre. Der 31-Jährige spielt seit dieser Saison für die Tessiner und ist mit acht Toren und 15 Assists in 28 Partien aktuell der Topskorer des Sechsten der National League. (abu/sda)

Laaksonen verlässt den EHC Biel

Oskari Laaksonen und der EHC Biel gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wurde der bis 2027 laufende Vertrag mit dem 26-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Laaksonen unterschrieb im Mai dieses Jahres bei Biel, nun kehrt der finnische Verteidiger zu seinem ehemaligen Klub Lulea HF nach Schweden zurück. (abu/sda)

Fribourg-Gottéron verpflichtet 7. Ausländer

Fribourg-Gottéron vermeldet die Verpflichtung des Amerikaners Kyle Rau. Der 33-jährige Stürmer stösst als siebter Ausländer mit einem bis Ende Jahr gültigen Vertrag zu den Freiburgern.

Rau spielte in der vergangenen Saison für Kunlun Red Star in der KHL. Zuletzt war der Linksschütze, der den Grossteil seiner Karriere in der AHL verbracht hat, ohne Vertrag. (nih/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭​ Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

geht nach Biel



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...