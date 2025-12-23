Manche Volg-Filialen haben auch an Weihnachten geöffnet. Andere Läden sind gleich an zwei Tagen zu. Bild: KEYSTONE

An Weihnachten bleiben die Läden geschlossen – aber nicht überall

In der Weihnachtswoche müssen die Einkäufe gut geplant sein. Auf dem Land sind die Öffnungszeiten teilweise etwas lockerer als in urbanen Gebieten. Wir sagen dir, wo du über die Festtage einkaufen kannst.

Der 24. Dezember fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Das heisst, am Donnerstag und Freitag sind viele Läden geschlossen. Um alles für das Weihnachtsessen einzukaufen, braucht es deshalb etwas Planung – schliesslich müssen auch alle anderen Esswaren besorgen. Viele Läden schliessen am 24. Dezember bereits etwas früher als üblich, wer also heute noch arbeitet, muss sich sputen.

Zwar sind die Läden nach Weihnachten wieder geöffnet, um die leeren Schränke zu füllen, allerdings nur einen Tag, bevor es wieder ins Wochenende geht. Und samstags herrscht in vielen Läden Dichtestress. Wer sich das nicht antun möchte, sollte also vor Weihnachten schon einen Wocheneinkauf tätigen – oder wissen, wo man auch über Weihnachten einkaufen kann.

Diese Läden haben beide Weihnachtstage geschlossen

Das Sihlcity Zürich und das Glattzentrum beispielsweise bleiben beide Weihnachtstage zu und öffnen erst am Samstag wieder. An Heiligabend schliessen die Läden bereits um 17 Uhr. Die gleichen Weihnachtsöffnungszeiten hat auch das Shoppi Tivoli in Spreitenbach, die Mall of Switzerland in Ebikon LU und das Emmen Center in Emmen LU. Das St. Jakob-Park Shopping Center in Basel und das Shoppyland in Schönbühl BE haben am 24. Dezember ebenfalls bis 17 Uhr geöffnet und anschliessend zwei Tage geschlossen.

Der Säntispark in Abtwil SG schliesst an Heiligabend bereits um 16 Uhr und hat dann zwei Tage geschlossen. Nur das Migros-Restaurant ist geöffnet. Im Westside Bern ist Shopping ebenfalls für zwei Tage nicht möglich, an Heiligabend schliessen die Läden um 17 Uhr.

Hier kannst du am Stephanstag einkaufen

Im Gäupark in Egerkingen SO schliessen die Läden an Heiligabend bereits um 16 Uhr, dafür sind sie am Stephanstag, dem 26. Dezember, bereits wieder geöffnet. Auch im Oberland Shopping in Wilderswil BE kann man am Stephanstag wieder einkaufen. An Heiligabend schliessen die Läden dort um 17 Uhr.

Im Non-Food-Bereich kannst du am Stephanstag im Fashion Fish in Schönenwerd SO einkaufen. Gleiches gilt für das Landquart Fashion Outlet.

Öffnungszeiten von Läden in ländlichen Gebieten

In urbanen Gebieten bleibt somit für Noteinkäufe am 1. Weihnachtstag meist nur der Tankstellenshop oder das Bahnhofsshopping. Doch viele verbringen die Festtage in den Bergen oder anderswo in den Ferien. Auf dem Land sieht es denn auch etwas anders aus. Gewisse Volg-Filialen haben selbst am 25. Dezember geöffnet, wenn auch nur eingeschränkt. Im Wallis ist beispielsweise der Volg in Reckingen von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am Stephanstag bis 19 Uhr.

Die Volg-Filiale in Männedorf ZH bleibt am 25. Dezember zu, dafür ist sie am Stephanstag bis 18 Uhr geöffnet. In Appenzell Steinegg wiederum bleibt der Volg beide Weihnachtstage geschlossen. Am besten informierst du dich direkt bei deiner Filiale, ob und wann sie geöffnet ist.

Manche Coop-Filialen haben ebenfalls an Weihnachten geöffnet. So beispielsweise die Coop-Filiale in Adelboden BE. Wer dort in den Ferien ist (oder wohnt), kann am 25. Dezember von 14 bis 18.30 Uhr bereits wieder einkaufen. Am Stephanstag öffnet der Laden schon um 8 Uhr. In Zermatt kannst du an beiden Weihnachtstagen von 8 bis 20 Uhr im Coop einkaufen. In St. Moritz ist die Filiale zwar am 25. Dezember geschlossen, dafür am Stephanstag geöffnet.

So vermeidest du beim Einkaufen langes Anstehen

Es gibt also durchaus Möglichkeiten, über die Weihnachtstage noch einzukaufen. Allerdings gehören diese Tage für die Detailhändler zu den umsatzstärksten Tagen, wie Coop-Mediensprecher Thomas Ditzler und Migros-Mediensprecher Andy Zesiger zu watson sagten. Entsprechend voll ist es dann in den Läden. Wer zu Hause schon genug Menschen um sich hat und möglichst wenig weiteren begegnen will, sollte azyklisch einkaufen. Zu Randzeiten stehen die Chancen auf mehr Platz im Laden besser. Mit der «subito»-App von Migros oder der «passabene»-App von Coop kannst du zudem die Schlangen an den Kassen umgehen, da du die Produkte selbst scannst und mit dem Handy bezahlst.

Richtig vorausplanen

Weniger stressig ist, wer plant. So haben beispielsweise viele Läden an den kommenden beiden Sonntagen geöffnet. Allerdings muss man auch dann mit mehr Kundschaft rechnen. Noch kannst du aber auch online bestellen und die Waren heimliefern lassen.

Wer zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel arbeitet, sollte nicht vergessen, dass er auch bereits für Neujahr vorsorgt. Denn in der Woche nach Weihnachten geht der Spass in den Läden von vorne los. (vro)