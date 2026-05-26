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Der Otter hat den Weg in die Schweiz gefunden

Otter Basel Basler Zoo
Er ist wieder zurück in der Schweiz: der Otte.Bild: zoo basel

Otte hat den Weg in die Schweiz gefunden

26.05.2026, 13:0026.05.2026, 13:27

Der Otte ist in die Schweiz zurückgekehrt. Doch ob dieser Erfolg von Dauer ist, hängt davon ab, ob die Renaturierung der Gewässer erfolgreich vorangetrieben wird, wie Pro Natura und Pro Lutra am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Zu mehreren Otten-Beobachtungen kam es im Januar 2025. Am 11. des Monats enthüllte der Schnee am Ufer der Aare in Selzach SO Spuren von Otten – eine Premiere seit 91 Jahren im Kanton Solothurn. Am 15. Januar filmte eine Wildtier-Überwachungskamera einen Otte, der im Linthkanal GL schwamm, wie es weiter hiess. Einzelne Tiere, darunter auch Jungtiere, seien zudem in den Kantonen Graubünden, Bern, St. Gallen, Tessin, Luzern und Zürich gesichtet worden.

Weshalb wir bei watson Otte und nicht Otter schreiben

Der letzte Otte wurde 1989 am Ufer des Neuenburgersees beobachtet. Seitdem war das Tier aufgrund von Jagd, Gewässerausbau und Umweltverschmutzung aus der Schweiz verschwunden. Trotz seiner Unterschutzstellung im Jahr 1952 und dem Verbot bestimmter Schadstoffe im Jahr 1986 konnte die Art in der Schweiz nicht gerettet werden.

Der Schutz des Otte und seiner natürlichen Lebensräume im Ausland habe die Wiederansiedlung seiner Populationen begünstigt und es diesen kleinen marderartigen Tieren ermöglicht, über das Einzugsgebiet der Donau via Inn GR in die Schweiz zurückzukehren.

Heute benötigt das semiaquatische Tier, das sowohl im Wasser, als auch an Land lebt, ausreichende Fischbestände, um in unseren Breitengraden zu überleben. In der Schweiz seien jedoch zwei von drei Fischarten vom Aussterben bedroht, hiess es weiter. Umweltorganisationen halten es für unerlässlich, die Renaturierung von Fliessgewässern zu verstärken. Derzeit realisiere die Schweiz nicht einmal die Hälfte der gesetzlich jährlich vorgesehenen 50 Kilometer Renaturierung.

Weltottentag am Mittwoch

Jeweils am letzten Mittwoch im Mai findet der Weltottentag statt. Rund um den Globus werden Anlässe durchgeführt, um auf die 15 Ottenarten und deren Lebensraum aufmerksam zu machen.

Auch in der Schweiz werden am 27. Mai die Otten gefeiert. So finden zum Beispiel im Tierpark Muzoo in La Chaux-de-Fonds NE Aktivitäten statt. Wer lieber zu Hause bleiben möchte, hat die Möglichkeit, an einem Webinar über die Ottenarten teilzunehmen. (dab/sda/fwa)

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