Das Coop-Poulet scheint bei asiatischen Touristen äusserst beliebt zu sein. Bild: E+

«Licht der Schweiz» – asiatische Touristen feiern Coop-Pouletschenkel

Der Schweizer Detailhändler Coop wird derzeit auf der chinesischen Social-Media-Plattform «Rednote» gefeiert – und das wegen eines ganz bestimmten Produkts: Pouletschenkel aus dem Take-Away-Bereich. Wie 20 Minuten berichtet, gelten diese bei Touristinnen und Touristen aus Asien als kulinarischer Geheimtipp bei Reisen in die Schweiz.

Auf dem Subreddit r/Switzerland erklärt ein User, dass Schweizer Restaurants bei asiatischen Reisenden als zu teuer und unappetitlich gelten. Die Poulets aus dem Coop werden hingegen als «Oase in der kargen Landschaft des (Schweizer) Essensangebots» bezeichnet. Eine Nutzerin auf «Rednote» schrieb: «Kommt und probiert die legendäre Coop-Pouletschenkel, die die gebrochenen Herzen der Chinesen trösten!»

Asiatische Touristen auf dem Stanserhorn. Bild: KEYSTONE

Auch Andy und Mia, zwei Touristen aus Taiwan, schwärmen von den Pouletschenkeln. «Es ist sehr praktisch, dass man es direkt essen kann», sagte Mia gegenüber «20 Minuten». Eine Frau aus Südkorea nannte die Grill-Hähnchen ihr Lieblingsprodukt aus der Schweiz. Eine Frau aus China erzählt, dass sie den Geschmack der Pouletschenkel besonders mag, während ihre Kinder die Chicken-Nuggets bevorzugen. Doch nicht nur Pouletschenkel werden gelobt: Zwei Touristen aus Südkorea mögen die Fertiggerichte und die Schokolade, die im Coop verkauft wird, ebenfalls.

Angebot und Nachfrage

Eine Nutzerin nannte die Pouletschenkel auf «Rednote» gar das «Licht der Schweiz», fügte jedoch an, dass das beliebte Produkt oft ausverkauft sei. «Ich war dreimal im Coop in Grindelwald und habe keines gefunden», erzählt sie. In Interlaken sei am Ende doch noch fündig geworden und konnte das letzte Poulet ergattern. Dieses bezeichnete sie als «extrem lecker!».

Mitarbeitende von Coop bestätigten gegenüber «20 Minuten», dass die Take-Away-Poulets besonders bei Touristen aus Ostasien gefragt seien. «Der Hype ist allerdings nicht neu», sagte eine Angestellte. Bereits vor einigen Jahren hätten viele asiatische Reisende die Poulet-Produkte gekauft.

Auf Reddit berichtet ein User ebenfalls vom Phänomen und erklärt, ein Coop-Mitarbeiter aus Gstaad habe ihm bestätigt, dass die gegrillten Pouletschenkel besonders bei asiatischen Reisegruppen beliebt seien: «Wenn die Gruppen den Laden stürmen, sind die Pouletschenkel oft innerhalb weniger Minuten ausverkauft», so der Mitarbeiter. Die Planung sei für das Geschäft eine Herausforderung, da die Gruppen unregelmässig kämen und die Produktion der Pouletschenkel Zeit benötige. Offenbar werden die Poulets als «Insider-Tipp» in jedem Reiseführer erwähnt, wodurch es bei ostasiatischen Touristen weitgehend bekannt ist. (ear)