Militärgericht führt Prozess gegen Ukraine-Söldner Avi Motola in Abwesenheit durch

Militärgericht führt Prozess gegen Ukraine-Söldner in Abwesenheit durch

Scharfschütze Avi Motola (2. v. r.) mit weiteren Soldaten in der Ukraine.
Avi Motola (zweiter von rechts) mit weiteren Soldaten in der Ukraine.Bild: screenshot srf

18.12.2025, 10:0118.12.2025, 10:01

Die Militärjustiz hat am Donnerstag entschieden, den Prozess gegen den Ukraine-Söldner Avi Motola in Abwesenheit durchzuführen. Die Verteidigerin sprach sich vergeblich dagegen aus.

Das Beweisverfahren führt das Militärgericht am Donnerstag durch. Unter anderem soll die Mutter des Beschuldigten befragt werden. Ob das Militärgericht am gleichen Tag noch ein Urteil eröffnet, ist offen.

Avi Motola 2
Avi Motola in der Ukraine.ZVG

Illegale Kämpfe für die Ukraine

Der Gerichtspräsident listete vier Verurteilungen von Strafgerichten gegen den mutmasslichen Ukraine-Söldner auf. Von 2014 bis 2017 war dieser in einer stationären Massnahme in einer psychiatrischen Klinik.

Der Schaffhauser soll zwischen Februar 2022 und Dezember 2024 illegal für die Ukraine gekämpft haben. Laut dem Gerichtspräsidenten soll er einer von 573 internationalen Söldnern sein. Das Gericht stützte sich dabei auf eine Liste von Europol. (sda)

Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
