Wassermassen fliessen die neue Flutungsanlage hinunter. Bild: Kanton Zürich

So funktioniert die erste Hochwasser-Trainingsanlage der Schweiz

In Andelfingen im Kanton Zürcher können Feuerwehrleute und der Zivilschutz neu auch den Kampf gegen Überschwemmungen üben.

In Andelfingen können Einsatzkräfte aus der ganzen Schweiz künftig für Hochwasser-Ereignisse trainieren. Aus einem 23 Meter hohen Turm stürzen 350'000 Liter Wasser in die Tiefe und überfluten künstliche Trottoirs, Kellerräume und Tiefgaragen.

Simuliert wird in der neuen Anlage, die am Freitag in Betrieb genommen wurde, ein lauer Sommerabend, der böse endet: Aus dem kühlenden Gewitter wird ein Wasserstrom, der nicht mehr enden will.

Die Kanalisation ist rasch überlastet. Das Wasser kann nicht mehr abfliessen und läuft stattdessen in Keller, Tiefgaragen und Serverräume. Aus dem Turm laufen 500 Liter Wasser pro Sekunde in fünf separate Räume in einem künstlichen Untergeschoss.

«Klimaveränderung bringt Hochwasser»

«Wegen der Klimaveränderung wird es künftig häufiger zu Hochwasser-Ereignissen kommen», sagte Baudirektor Martin Neukom (Grüne) am Freitag bei der Einweihung des 23-Meter-Turms. «Wir brauchen deshalb Übungsmöglichkeiten, um den Ernstfall zu üben.»

Für Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) ist klar, dass dies keine Zürcher Anlage bleiben wird. Auch Einsatzkräfte aus anderen Kantonen sollen hier trainieren können. In der Schweiz gebe es bisher keine vergleichbaren Anlage, sagte er.

Feuerwehrleute und Zivilschützer üben hier, Sandsäcke richtig zu legen, Wassermassen umzuleiten und möglichst viel Schaden von Menschen und Gebäuden abzuwenden. Dabei dürfen sie sich selber nicht in Gefahr bringen, etwa wenn Stromkabel ins Wasser hängen.

Der Turm ist als kleiner Staudamm gebaut: Statt nach aussen zeigen die Betonelemente nach innen. Das gibt Stabilität, obwohl die Elemente stellenweise nur zwölf Zentimeter dick sind. So konnten zwanzig Prozent Beton eingespart werden, was den Grünen Baudirektor freut. Die ganze Anlage kostete 6 Millionen Franken.

Um Trinkwasser zu sparen, wird das Wasser immer wieder zurück in den Turm gepumpt. Ein Jahr lang werden die gleichen Wassermassen aus dem Turm stürzen. Irgendwann wird das Wasser anfangen zu stinken – auch dies entspricht der Realität eines Hochwassers.

Seit über 50 Jahren können Einsatzkräfte in Andelfingen in einem künstlichen Dorf für den Ernstfall üben. Neben der nun eröffneten Flutungsanlage stehen dort Wohnhäuser, eine Tankstelle und künstliche Firmengebäude, in denen etwa Feuer ausbricht.

Bodensee-Pegel blieb in den vergangenen Tagen konstant



Aktuell wird der Bodensee-Pegel beispielsweise bei Bregenz bei 2,76 Meter gemessen. Damit fehlen noch etwa zehn Zentimeter zum bisherigen Minimum für diese Jahreszeit. Ein neuer Tiefststand dürfte aber vorerst nicht erreicht werden.



Gemäss der aktuellen Prognoserechnung werde der Pegel wohl nicht unter 2,70 Meter fallen, er könnte bis 20. April sogar auf über 2,80 Meter oder knapp unter drei Meter ansteigen. Dies hängt davon ab, ob es nennenswerte Regenmengen gibt und wie stark sich die Schneeschmelze auswirkt.



Die gleiche Entwicklung zeigt sich auch am Untersee, dem westlichen Teil des Bodensees. Dort wirken sich Hoch- oder Tiefwasser jeweils besonders stark aus. Bei Berlingen TG ist der Pegelstand seit Anfang April praktisch unverändert geblieben. Er liegt immer noch 10 Zentimeter über dem Tiefstwert für April, der 1972 gemessen wurde.



