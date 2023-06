Ehemaliger US-Präsident Bill Clinton kommt in die Schweiz

Nach Barack Obama beehrt mit Bill Clinton ein weiterer, ehemaliger US-Präsident im laufenden Jahr die Schweiz. Clinton wird am Prix Suisse der Organisation Initiative Schweiz in Berner Kursaal am 11. November in einem Interview globale Herausforderungen thematisieren.

Dies teilte die Organisation Initiative Schweiz am Mittwoch mit. Clinton war von 1993 bis 2001 US-Präsident und ist mit der ehemaligen US-Präsidentschaftskandidatin und US-Aussenministerin Hillary Clinton verheiratet.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton stattet der Schweiz im kommenden November einen Besuch ab. Bild: keystone

Mit dem Prix Suisse werden seit 2021 Schweizerinnen und Schweizern für ihre Leistungen ausgezeichnet. 2023 wird Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd am Galaabend den «Prix Suisse 2023» an Ausnahmesportler Marco Odermatt für seine herausragenden Leistungen als Spitzensportler und Skirennfahrer verleihen. Der 25-jährige Odermatt ist bereits Olympiasieger, Doppelweltmeister und zweifacher Gesamtweltcupsieger.

Neben Bill Clinton wird zudem Thomas Zurbuchen, Forschungsdirektor der NASA von 2016 bis 2022, mit den Gästen seine Erfahrungen als Leiter von einhundert Weltraum-Missionen teilen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Bundesverfassung werden zudem verschiedene Persönlichkeiten in allen vier Landessprachen während der Veranstaltung ihre Sicht auf die heutige und zukünftige Schweiz darlegen, lässt Initiative Schweiz weiter verlauten. Die Organisation unterstützt als private Förderagentur innovative Ideen und Projekte in allen Landesteilen und Sprachregionen der Schweiz. (sda)